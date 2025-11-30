造船計画は始動から306日。最後の仕上げに取り掛かっていた。「これ(材木)を曲げて取り付けるってこと？」それは、船のふちを補強する“ぐまー"というパーツ。

乗り降りやロープの摩擦から船を守るだけでなく、船の強度も上げる大切な役割があるのだが、その取り付けは超難関。

一本の材木をうねるように曲がる船のふちに、ピッタリと張り付けなければならない。まずは竹釘で船首側を固定し、ふちに沿わせながら15cmほどの間隔で竹釘を打ち込んでいく。

「後ろ(船尾)の方からゆっくり人力で曲げる」急激に曲げれば材木が折れてしまう。1時間以上かけ、慎重に作業を進める。そして、「手が痛いけど…曲がるもんですね」

と、「(船の)内側も」ぐまーは、外側と内側に1本ずつ。再び、船首側から徐々に曲げ、職人・城島は「後輩のこと考えると妥協したくない」最後までミリ単位の微調整。

もう片側は、師匠・長嶺さんの指導を受けたスタッフが。そして、手造り木造船、最後の工程「これがコーティング剤ってこと？」

それは、サメの肝油。サバニの故郷・沖縄の船大工に古くから伝わる知恵。サメの肝油は防腐性に優れ、水を弾いて浸水を防ぐ天然のコーティング剤。

そこで、スタッフランボーが沖縄へ。沖縄では多すぎるサメが漁の妨げに。厄介者として駆除の対象となっている一部のサメにターゲットを絞り、「きた、きた！うわデッカ！！」

体長およそ2mの大物、カマストガリザメ。このサメの肝臓を細かく切って、鍋で煮込むこと数時間。これを濾せば、サメの肝油“サバアンダー"に。

このサメのコーティング剤を船に塗り重ね、「いい色やな、これ」そして、「船としては完成です」「長かったわ〜！」「できないと思ってたけど、できたね」

1年前、最初は2枚の板だった。開拓メンバー全員の力で、ふりかかる困難を乗り越え、製作期間323日、手作りの木造船・サバニがついに完成した！

そして、新たな船を初めて海に浮かべる"進水式"。めでたい門出に合わせ、賑やかな男を呼んでいた。「よーし！」松岡は1年ぶりのDASH島。

航海の安全を願い、一般的には米・酒・塩を供えるが、DASH島では、島で採れた大麦や藻塩で。だが、水漏れやバランスは、水に浮かべるまでわからない。いざ、島のサバニを海へ！

重さ500kgの船を小屋の外まで運び、初めて海の上へ。「浮いた！デビュー」「やった！おめでとうございます」この時点では、傾くことも、浸水の様子もない。

ならばと乗船してみると、「うわ！危ない、危ない」「ちょっと待ってよ！」船を支えるスタッフが手を離した途端、左右に大きくグラつき、体ごと海に投げ出された。

船としては致命的な安定性に思えるが、長嶺さん「(元々)そういう船です」そう、サバニはスピード重視で細身の船体。乗り手にはバランスを保つ技術が求められる。

転覆しやすいが、その分海上でもすぐに戻せるよう設計されている。しかし、メンバーの今の操船技術では、外洋に出ることはおろか、まともに浮かぶこともできない。

すると、城島「アウトリガー使うしかない」これまでも使ってきた、流木を削って手作りしたアウトリガー。だが、長嶺さん「機敏なサバニには少し重い」

重さはおよそ200kg。スピード重視のサバニとは相性が悪い。そこで、「竹を加工して横に這わせる」「しっかり浮いてコントロールしやすいのがいい」

確かに、沖縄でもアウトリガーに竹を使うことが。重さは5分の1。軽い竹なら機動力も確保できる。さらに、竹の先端をV字型にして、抵抗を少なく、波を切って進むことができる。

竹の全長は5.5m。最大10人程が乗れるであろう巨大な船にも見合う大きさ。これを番線でサバニに留めれば、「味あるね」「機動力はありそう」

早速、乗船してみると、竹製アウトリガーの効果が、「安定してる！完璧」「(進水式の時と比べて)大違い！」サバニ本来の操作性とスピードはどうか？

「二人で漕いでもぐんぐん進んでる！」さらに、「この中(港跡)で旋回できるとは！」船が安定したおかげで、小回りも自由自在に！

と、シンタロー「風も利用したいっすね」「この船に合った帆も作ろう！」そして、いよいよ、男たちは大航海の旅へ！



