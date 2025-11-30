今年10月半ば、実りの秋を迎えた福島県 大玉村で新米を味わい、今年の米作りは終わったが、実は、もう一つの新米が。動き始めたのはその8ヶ月前の3月の事。

城島と藤原がやって来た浪江町は、DASH村を含む面積の約8割が未だ帰還困難区域だが、浪江駅周辺は8年前に避難指示が解除。この場所で生まれ育った米農家の佐藤秀和さんと出会った。

人口がかつての1割ほどに減ってしまった故郷 浪江町を盛り上げたいとイチから農業を学び、3年前から米作りを始め、今年で4年目。「なので、城島さんの方が農業は大先輩です」

そんな佐藤さんから頂いたのが、DASH村で育てていたもち米・ヒメノモチの種。

「鉄腕DASHが11月でまるまる30周年なんですよ。記念にみんなで餅つきしたい」

3月中旬、この大事な種を塩水選し、田んぼに植え、猛暑による雑草や藻の異常繁殖を乗り越え、10月、15年ぶりに収穫したヒメノモチをつく日を迎えた。

まずは米とぎ。「キレイ。めちゃくちゃ白い」

もち米は、粘り成分のアミロペクチンが多く含まれるため、ご飯として食べる「うるち米」と比べると、白く濁って見えるのが特徴。

すると「お餅って、ずっと丸餅が主流やと思ってたら東京は角餅やった」と藤原。

餅の形は、関ヶ原を分け目に、西が丸餅、東は角餅が一般的。元は丸餅が主流だったが、平らにのばしてから切る角餅は「敵をのす」という験かつぎで広まった説が。

続いて、といだ米で餅をつくが、そのために…「事前にちょっと8時間とか水につけとかなあかんねん」

もち米に多い粘り成分は、水が染み込むのに時間がかかる。そこで！誰でもできるジョウ級の時短裏ワザが！

「ぬるま湯で。水だと時間がかかるから」

50℃のぬるめの湯に浸けることで、水分が浸透しやすくなり時短に。

ぬるま湯で4時間ほど浸したもち米を50分ほど蒸したら…「15年ぶりのもち米！」

つくための杵と臼は、地元の大工でシンタロー率いる森本組の菅野さんご兄弟が準備してくれていた。

これで餅をつく前に「神様にあげるおこわ」

餅は長く伸び、途切れない事から昔から縁起物。DASH村の村役場の看板にお供えし、今年の豊作に感謝し、来年の豊作を願う。「ありがとうございました」

そしていよいよ餅つきへ。買って出たのはシンタローと藤原だが…「人生初です」と2人とも餅つき未体験。

15年ぶりの城島・松岡の手ほどきを受けながら、餅つき開始。

が、体力自慢のシンタローもへばり気味に。そこで松岡と城島にバトンタッチ。「いいすっよ！さすが！」

長年の経験とチームワークで餅をついていく。「よっしゃ〜！できたできた！」

そして、ついたらすぐに分けて、味付けを。「なんすかこれ？」

実は…「サプライズで葛尾村に行って来て」とシンタロー。この日、以前米を育てていた葛尾村へ向かっていた。

米農家の古川さんと共に畜産業を営む吉田さんのもとを訪ね、ヤギのミルクを分けていただいていた。

吉田さんの娘の愛梨朱さんと一緒に作ったチーズとコンソメを合わせてソースにし、さらにヤギのミルクのバターを添えて。

まずは、餅だけの味を確かめると…「美味しい。餅甘い！」「めっちゃ美味しい」

そして、チーズバター餅の方は…「チーズうまい！チーズフォンデュのお餅みたい」「ミルク、柔らかい味！」

そして、味付けはほかにもう一つ。「こちらは郡山女子大学の方々が開発したエゴマ納豆です」

その味は…「プチプチしてる。美味しいね」「お餅うまいね！」「幸せです」

「また来年もチャレンジしていこうよ！皆さんありがとうございました。来年もよろしくお願いします」

男達の新たな挑戦はまだまだ続く！