Image: Amazon

ビジュの良さで一本釣りされても罪はない。むしろ正解。

生活の必需品として誰もが持ち歩いているモバイルバッテリー。今の基準ですと容量と出力と価格ですかね。でも、大事なもの忘れていませんか？ そう、見た目と満足感ってやっぱ大事。ガジェットだもんね！

というわけで、今持ち歩くべきガジェガジェしたTHEガジェットなモバイルバッテリーがこちら。

Sharge格納式3in1 コンセント一体型モバイルバッテリー 8,299円 Amazonで見る PR PR

Sharge格納式3in1モデル。ホワイトで統一されたハイセンスな筐体に、トレンド？のスケルトンデザインの組み合わせで、とにかくビジュが良い。

ただ、その分元値8,299円と、結構なお値段するのですが…。

Image: 小暮ひさのり

はいきた、20％OFFクーポン発掘。適応したら実質6,639円ですよ？ やっすい！

原稿執筆時点（11月30日午前11時）ではまだクーポンが残っていたので、欲しい人はぜひこのチャンスに、早めに回収を。

見た目だけでなく、使い勝手も自慢して良し

Image: Amazon

ビジュが全てでほかは適当…とか思わないでね！ ちゃんとキモを抑えた構成・仕様なんです。

・イマドキの定番10,000mAh、スマホ2回は充電OK ・トレンドの巻取り式のUSB-Cケーブル内蔵。使いたい長さでどうぞ ・出力30W、スマホやタブレットへの充電なら十分 ・充電プラグ内蔵。USB充電器持ち歩きしなくてOK

と、この1つで日々の充電が完結するってわけ。もうこれ以上望むものないですか？ フットワークの良さは極上です。

「このデザイン、いいでしょう！」と「この使い勝手すごいでしょう！」。の両方でガンガン自慢していきましょう。

Source: Amazon