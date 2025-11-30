北海道日本ハムファイターズの清宮幸太郎（26）が11月22日、YouTube「熱スギヤch」の対談企画に出演し、入団当初に先輩の近藤健介（32）から厳しく叱られた思い出を明かした。動画では、杉谷拳士（34）とのトークの中で、プロ入り直後に経験した教育の瞬間を語っている。

動画では、清宮が入団1年目の沖縄キャンプで経験した“バチギレ事件”を笑い話として振り返る様子が収められている。先輩より先にバイキングの列へ並んでしまったり、エレベーターに一番最初に乗ってしまったりと、些細なマナー違反が積み重なっていたという清宮。当時は「今思えばそりゃ怒られるんですよ」「入りたてで全然分かってなくて」と語りつつ、キャンプ時のバス降車時に、先輩の荷物を持つべき場面で最後に降りてしまい、近藤健介から「バチギレ」されるほど強く叱られたと明かした。さらに清宮は、自分の行動のせいで近くにいた平沼翔太（28）や渡邊諒（30）まで怒られる展開になったと苦笑し、当時の未熟さを素直に語っている。

この動画には、youtubeユーザーから「選手の苦労など知れるし、杉谷さんのトークスキルも凄いから観てて本当面白い」「今でこそだけど、清宮はプロに入ってからすごい苦労してきたからな、その分活躍できるようになってからがすごいしっかりしてるように思えます」「清宮選手の人柄の良さが滲み出すぎてるのが素敵です」「怒られて、その相手にバチギレって言っちゃうのが清宮笑」といった声が寄せられている。