2025年12月1日（月）から2026年3月20日（金）まで、『釧路プリンスホテル』にて、特別天然記念物であるタンチョウの姿を専門ガイドの説明を受けながら楽しめる、冬にしか体験することの出来ないガイド付きツアー『タンチョウ観察ガイドツアー』が登場します。

例年、11月中旬から3月中旬にかけて、釧路総合振興局管内をはじめとするひがし北海道・鶴居村には、給餌を求めてタンチョウが飛来します。積雪期には最も多くのタンチョウが集まり、多い時には約200羽が舞い降り、幻想的で神秘的な光景を楽しむことができます。

そんな釧路の冬ならではの景色や体験を楽しむことができるプログラムから、今年は新たに『送迎付きで安心！ひがし北海道を巡るガイドツアー』が新登場！ タンチョウの観察はもちろん、ひがし北海道の広大な自然や絶景も合わせて楽しめる約4時間のツアーです。

『送迎付きで安心！釧路湿原を巡る野生動物ウォッチングツアー』は、経験豊富なガイド付きで、温根内木道での自然散策や鶴見台・伊藤サンクチュアリでのタンチョウ観察など、地域ならではの魅力を凝縮して体験できます。

途中には地元カフェでのティータイムもあり、半日ゆったりと楽しめるツアーです。移動中はワシやシカなど野生動物との出会いのチャンスもあり、湿原の奥深さを実感できる内容になっています。ホテルまでの送迎付きなので、安心して参加できますね！

複数グループで一緒に参加する『グループツアー』と、専属ガイドが案内する『プライベートツアー』があります。

【詳細情報】

送迎付きで安心！釧路湿原を巡る野生動物ウォッチングツアー

開催期間：2025年12月1日（月）～2026年3月20日（金）

料金：グループツアー 1名 12,000円／プライベートツアー 1組 1～6名 50,000円

※送迎サービス、コーヒー、お茶菓子、双眼鏡 含む

電話番号：0154-31-1111 （受付時間 10:00～17:00）

ガイド担当：ピッキオ知床

※お申込みは、利用日前日の15:00（プライベートガイドツアーは2日前）までです。

※お客さま都合によるキャンセルの場合、ツアー2日前よりキャンセル料がかかります。

※ツアールートは変更となる場合があります。また、開始・終了時間が変更となる場合もあります。

『タンチョウに出会うプライベートガイド付きツアー』は、ホテルからガイドが同行し、釧路駅前からバスで鶴見台へ移動。約30分間、ガイドの解説付きでタンチョウ観察を楽しむことができ、午前中で終了するコンパクトな行程です。

また、ツアー参加者限定でオリジナルタンチョウ柄のタンブラーと、鶴居村のナチュラルチーズ『鶴居』シルバーラベルのプレゼントも。出発前にタンブラーにコーヒーまたはお茶を入れてくれるので、寒い屋外でのツアーもあたたかく楽しむことができますよ！

【詳細情報】

タンチョウに出会うプライベートガイド付きツアー

開催期間：2025年12月1日（月）～2026年2月28日（土）

料金：15,000円（1ガイドの料金）

電話番号：0154-31-1111 （受付時間 10:00～17:00）

※1ガイド、1～2名までです。

※移動に伴なう公共交通機関の費用（バス代）が別途かかります。

※タンブラーは、1組に1つです。2名以上の利用の場合は、紙コップを合わせて渡します。

※タンブラーのデザインは変更になる場合があります。

※バス時刻が変更・運休となった場合、ガイドツアーの時間変更・中止となる場合があります。

※申込みは、利用日7日前までです。

※ホテルロビーから、ガイドツアー担当者が案内します。

※釧路駅前～鶴見台間のバス代は、直接バス降車時にお支払いください。

※車で移動される方は、鶴見台集合・解散となります（集合時間：9:41）

※お客さま都合によるキャンセルの場合、ツアー前日よりキャンセル料がかかります。

北海道Likers編集部のひとこと

タンチョウは、全長1.4m、翼を広げると2.4mもある日本最大級の野鳥です。白、黒、赤の美しいコントラストと気品に満ちた佇まいは、まさに“湿原の神”。

真っ白な雪原に舞うタンチョウは冬の風物詩とされ、“タンチョウの白は雪よりも白く美しい”といわれています。

そんな、幻想的な光景と絶景を目の前にする非日常体験が楽しめるツアーが登場！ 2つのツアーから、目的や予算、所要時間に合わせて選ぶことができるのも嬉しいですね◎

