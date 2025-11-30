STARTO ENTERTAINMENT¤¬¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒTOKIO¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Êó¹ð¡× ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤Î12¡¦31½ªÎ»¤òÈ¯É½
¡¡STARTO ENTERTAINMENT¤Ï11·î30Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢³ô¼°²ñ¼ÒTOKIO¤È¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤ò12·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û5·îÊüÁ÷¤Î¡ØDASH!!¡Ù¤Ç¤Ï¡Ä72Æü¤Î¶ìÏ«¤¬¿å¤ÎË¢¤Ë¤Ê¤ë¡È¥Ô¥ó¥Á¡É¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¹ñÊ¬ÂÀ°ì
¡¡¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒTOKIO¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Êó¹ð¡×¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒSTARTO ENTERTAINMENT¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÎëÌÚ¹îÌÀ¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒTOKIO¤È¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤ò2025Ç¯12·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡TOKIO¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ1994Ç¯¤ËCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Åö»þ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¾ëÅçÌÐ¡¢¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡¢¾¾²¬¾»¹¨¤Î3¿Í¤Ç2021Ç¯4·î1Æü¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒTOKIO¡×¤òÀßÎ©¡£24Ç¯4·î¤Ë¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¡ØTOKIO¡ÙµÚ¤Ó¥á¥ó¥Ð¡¼¸Ä¿Í¤¬½êÂ°¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒTOKIO¤Ï¡¢ËÜÆü4·î12Æü¤ò°Ê¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒSTARTO ENTERTAINMENT¤È¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤ÎTOKIO¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º£Ç¯6·î25Æü¤Ë²ò»¶¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û5·îÊüÁ÷¤Î¡ØDASH!!¡Ù¤Ç¤Ï¡Ä72Æü¤Î¶ìÏ«¤¬¿å¤ÎË¢¤Ë¤Ê¤ë¡È¥Ô¥ó¥Á¡É¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¹ñÊ¬ÂÀ°ì
¡¡¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒTOKIO¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Êó¹ð¡×¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒSTARTO ENTERTAINMENT¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÎëÌÚ¹îÌÀ¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒTOKIO¤È¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤ò2025Ç¯12·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡TOKIO¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ1994Ç¯¤ËCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Åö»þ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¾ëÅçÌÐ¡¢¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡¢¾¾²¬¾»¹¨¤Î3¿Í¤Ç2021Ç¯4·î1Æü¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒTOKIO¡×¤òÀßÎ©¡£24Ç¯4·î¤Ë¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¡ØTOKIO¡ÙµÚ¤Ó¥á¥ó¥Ð¡¼¸Ä¿Í¤¬½êÂ°¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒTOKIO¤Ï¡¢ËÜÆü4·î12Æü¤ò°Ê¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒSTARTO ENTERTAINMENT¤È¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤ÎTOKIO¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º£Ç¯6·î25Æü¤Ë²ò»¶¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£