¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ÀÆà·î¡Ê£¶£°¡Ë¤¬£²£¹Æü¡¢Åìµþ¡¦¸×¥ÎÌç¤Î¥Ë¥Ã¥·¥ç¡¼¥Û¡¼¥ë¤Ç¡ÖÀ¸ÃÂ£¶£°¼þÇ¯µÇ°¥½¥í¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡Á¿ÀÆà·î¤â¤Î¤Þ¤Í£Ì£Ï£Ö£Å£²£°£²£µ¡×¤ÎÅìµþ¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡º£·î£³Æü¤«¤éÁ´¹ñ£´ÅÔ»Ô¤ò½ä¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤¬Àé½©³Ú¡£ÄêÈÖ¤Ç¤¢¤ë¥×¥í¥ì¥¹¥Í¥¿¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£Ç¯À¤´Ö¤òÆø¤ï¤»¤¿ÃøÌ¾¿Í¤ËÊ±¤¹¤ë»þ»ö¥Í¥¿¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤âÂçË½¤ì¡£´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÇú¾Ð¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¿ÀÆà·î¤¬½½È¬ÈÖ¤È¤·¡¢Âº·É¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÉðÆ£·É»Ê¤¬ÅÐ¾ì¡£¿ÀÆà·î¤Ë´ÔÎñ½Ë¤¤¤Î²ÖÂ«¤ò¼êÅÏ¤·¤¿¡£
¡¡ÉðÆ£¤Ï£²»þ´ÖÄ¶¤¨¤ÎÉñÂæ¤ò£²¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¿ÀÆà·î¤ò¡Ö¸µµ¤¤Ê´ÔÎñ¤À¤Í¡££·£°¡¢£¸£°ºÐ¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¾Î¤¨¤ë¤È¡ÖÉðÆ£·É»Ê¤Ï°úÂà¤·¤¿¤±¤Éà¿ÀÆà·îÉðÆ£á¤Ï±Ê±óÉÔÌÇ¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÀ¼¤«¤±¡£²ñ¾ì¤ÏËüÍë¤ÎÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆà·î¤Ï´î¤Ó¤ò³ú¤ßÄù¤á¤¿¡£
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¡Ö£Æ¡Ý£±¥¿¥Ã¥°Áª¼ê¸¢¡×¤ÎÉü³è¤¬¿ÀÆà·î¤ÎÈá´ê¡£Éü³è¤òÇ÷¤é¤ì¤¿ÉðÆ£¤Ï¡Ö²¶¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÆ°¤±¤Ê¤¤¤è¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤á¤²¤Ê¤¤¿ÀÆà·î¤Ï¡Ö¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Â¸ºß¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È³Ý¤±¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£²£³Ç¯¤Ë¥ê¥ó¥°¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿ÉðÆ£¤À¤¬¡¢à¿ÀÆà·îÉðÆ£á¤¬¶»¤ò¼Ú¤ê³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¿À¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢²¶¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤â²¼¤¬¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¡×¤È´¶¼Õ¤ò¹ð¤²¤ë¤È¡Ö¤³¤ÎÁ°¡¢³¹Êâ¤¤¤Æ¤¿¤é½÷³ØÀ¸¤Ë¡Ø¿ÀÆà·î¤¬¿¿»÷¤·¤Æ¤ë¿Í¤À¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤â¤ó¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Âç¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡ÖµÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤òÃÆ¤±¤µ¤»¤¿¿ÀÆà·î¤Ï¡¢ÉðÆ£¤ÎÁ°¤Ç¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò²þ¤á¤ÆÀë¸À¡£¡Ö¤ä¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£