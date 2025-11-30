STARTO ENTERTAINMENTは30日、12月31日をもって、株式会社TOKIOとのエージェント契約を終了すると公式サイトで発表した。関係者によると契約更新のタイミングで、株式会社TOKIO側から更新しない旨の申し入れがあったという。

TOKIOは今年6月に解散。元メンバーは現在、それぞれ個人で活動している。

リーダーだった城島茂は日本テレビ系「ザ！鉄腕！DASH！！」で変わらず活躍中。1児の父でもあり、俳優、歌手やコメンテーターなど活動の幅は広い。

松岡昌宏も「ザ！鉄腕！DASH！！」はじめテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」などのバラエティーに出演。俳優業も順調でテレビ朝日系主演ドラマ「家政夫のミタゾノ」は今年1月期にシーズン7が放送され舞台化もするなど人気作になった。

国分太一は今年6月に「コンプライアンス（法令順守）上の問題行為」で「ザ！鉄腕！DASH！！」降板となり、活動休止中。11月26日に都内で会見を行い今後の活動について「本当に考えられない状況。しっかりと説明責任を果たすことが必要だと思っています」と話しており、当面の間は休止が続きそうだ。

18年に書類送検されるなどして脱退、退所した山口達也氏は20年に道交法違反（酒気帯び運転）で略式起訴された。23年に「株式会社 山口達也」を設立しアルコール依存症治療を続けながら講演活動に励んでいる。昨年11月には一般女性との再婚を発表した。

21年に脱退、退所した長瀬智也は、23年にロックバンド「KODE TALKERS」のボーカル＆ギターとして音楽活動を再開。バイクレースにも打ち込んでいる。