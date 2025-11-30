STARTO ENTERTAINMENTは30日、12月31日をもって、株式会社TOKIOとのエージェント契約を終了すると公式サイトで発表した。

関係者によると契約更新のタイミングで、株式会社TOKIO側から更新しない旨の申し入れがあったという。

◆TOKIOの歩み◆

▼94年7月 リーダー城島茂、山口達也、国分太一、松岡昌宏、長瀬智也の5人組で結成。

▼同9月 「LOVE YOU ONLY」でCDデビュー。

▼95年11月 日本テレビ系「ザ！鉄腕！DASH！！」スタート。

▼18年4月 山口が書類送検されていたと報じられた（のちに起訴猶予処分）。山口は翌5月に脱退、退所。

▼21年3月末 長瀬が脱退、退所。

▼同4月 城島、国分、松岡の3人が新たに設立した「株式会社TOKIO」の公式サイトオープン。

▼22年5月 福島県西郷村での新プロジェクト「TOKIO−BA（トキオバ）」始動。

▼25年6月18日 日本テレビが国分を事情聴取、「ザ！鉄腕！DASH！！」降板を申し入れ。

▼同20日 国分がコンプライアンス違反発覚により、無期限で活動休止。

▼同25日 解散発表。

▼7月2日 株式会社TOKIOが廃業発表。「TOKIO−BA」の閉園と事業の終了、株式会社TOKIO−BAも廃業。

▼8月1日 国分の代理人が日テレ宛に書簡を送付。直接の謝罪機会を求め、今後の対応について相談したい旨を伝える。

▼11月26日 国分が会見を行い、謝罪。