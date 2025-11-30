クマちゃん、可愛いーーッッ♡【スタバ】早い者勝ちだから急いで！！「ホリデーグッズ」

毎年早期に売り切れる人気シリーズがついに登場！ 今年も【スターバックス】の「ホリデーグッズ」に注目が集まっています。豊富なラインナップの中から、心を和ませるキュートなアイテムと、カフェタイムを上品に彩るグッズをピックアップしてご紹介。気になったら、迷わずカゴINして！

ご褒美にもギフトにも！「ホリデー2025ベアリスタMiniセット」

クリスマスカラーのニットを着たベアリスタが可愛い「ホリデー2025ベアリスタMiniセット」\4,400（税込）。お部屋に飾るのもおすすめですが、クリップパーツ付きなので、バッグやポーチなどに取り付け可能。一緒にお出かけして思い出を作るのもあり！ お出かけ用のアウター2着入りなのも嬉しいポイントです。

季節感あふれるカフェタイムを楽しめそうなグッズ

「ホリデー2025リユーザブルカップレッド473ml + ドリンクホールキャップベアリスタ」\1,150（税込）。ちょっぴりレトロな雰囲気が漂う真っ赤なカップは、ホリデーシーズンにぴったりです。ベアリスタのドリンクホールキャップは、テイクアウト時に活躍してくれます。

どちらもオンラインでは、現在在庫なしとなっています。もし店頭で見つけることができたら、カフェタイムのお供にぜひGETして。

