◆明治安田Ｊ１リーグ ▽第３７節 新潟１―３柏（３０日・デンカＳ）

柏は敵地で新潟に３―１で快勝した。最終節でのリーグ優勝に望みをつなげる白星にリカルド・ロドリゲス監督は「相手で我々のビルドアップ、プレスをうまくはめて、阻止しようとしてきたが、それを選手がピッチ内でうまく解決した上で、複数ゴールができた」とうなずいた。その上で「もう少しゴールが取れた。同時に、１失点も避けられた」と決して満足はしなかった。

この試合はエースの活躍が光った。６試合ぶりに先発したＦＷ細谷真大は前半２０分に相手選手に囲まれながら先制点を決めると、同４５分には追加点も獲得。さらに後半１０分にはＭＦ中川敦瑛のパスから３点目も決め、自身初のハットトリックを記録した。クラブとしても２０２０年７月２６日の仙台戦で、同年のＭＶＰに輝いた怪物ＦＷオルンガが決めて以来５年ぶりの快挙となった。

３週間の中断期間に行われた紅白戦でも、細谷はハットトリックを達成。「チーム内での拮抗したポジション争いが垣田と細谷の間であるが、現在や細谷の方がより良いパフォーマンスをしていた」と先発で起用することを決断した。采配が見事に的中し「期待に応えるような形でハットトリックを決めたのは、とてもうれしく思う」と話した。

首位の鹿島が東京Ｖに１―０で勝利したことで、勝ち点差は１のまま。優勝は鹿島の結果次第となる。最終節の相手は町田で、敵地で対戦した際は０―３で完敗。ロドリゲス監督は「最終節に希望を残すことが出来た。最終節、全てをかけて勝利を目指したい」と言葉に力を込めた。