◇スキージャンプ FISワールドカップ ファールン大会(日本時間25日〜30日、スウェーデン)

スキージャンプのW杯個人第4戦（K点120m、ヒルサイズ132m）が開催され、開幕から3連勝中の丸山希選手は2位となり、4戦連続の表彰台となりました。

予選では126mをマークし、トップで通過した丸山選手。

1回目、最終ジャンパーの丸山選手は、コーチリクエストでゲートを2段下げることに。規定距離に達することができず、ゲートを下げた分の加点をもらうことはできませんでしたが、122.5mをマークし、トップと1.2ポイント差の2位で折り返します。(※コーチのオファーで下げた場合、選手はヒルサイズの95% 以上飛ばなければ加点はされない)

さらに、日本のエース･郄梨選手も128mのジャンプを披露し、メダルを狙える4位につけます。

迎えた2回目、129mのジャンプでトップに立った丸山選手。しかしそれを上回ったのは、去年の年間女王、スロベニアのニカ・プレブツ選手でした。ヒルサイズと同じ132mのビッグジャンプで首位を譲らず。女王復活をアピールしました。

丸山選手は今季初めて優勝を逃しましたが、それでも4戦連続の表彰台。

郄梨選手も4位と、好位置で大会を終えました。

▽女子ラージヒル結果1位 ニカ・プレブツ（スロベニア） 252.3点2位 丸山希（日本）244.4点3位 アイリン＝マリア・クヴァンダル（ノルウェー）234.4点4位郄梨沙羅（日本）228.5点