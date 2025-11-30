元体操選手という経歴を持つ金髪美女レスラーのビジュアルが話題に。トレーニング後の自撮り写真にファンが大興奮の様子だった。

【画像】“元サーファー”金髪美女、トレーニングウェア姿の全身自撮り

注目を集めているのはWWEの第3勢力「NXT」で活躍するソル・ルカだ。サーファーとしても活躍しつつ、元体操選手という経歴をフル活用して抜群な身体能力で豪快な技を繰り出す若手女子レスラー。

一時はNXT女子北米王座とWWEスピード王座のダブルベルトを保持するも、膝の負傷でいずれのベルトも返上。日本時間19日にようやく戦線復帰している。

そんなルカが先日自身の『Instagram』に写真をアップ。再起を誓い、ジムでトレーニングを行う姿を公開し、鏡越しでの自撮り写真を投稿した。

黒のブラトップにピチピチのパンツを着用。一回り大きくなった肉体美とスタイル抜群のトレーニングスタイルには約3.6万件の“いいね”が集まり、ファンから「私もジムにいきます」「今まで見た中で最高の脚」「もはやモデルだろ」「圧巻のボディだ」といったコメントが集まっていた。

