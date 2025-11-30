¡¡À¾Éð¡¦¹â¶¶¸÷À®

¡¡À¾Éð¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹¹â¶¶¸÷À®Åê¼ê¤¬£³£°Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤ò¤´°ì½ï¤Ç¤­¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤ª²ñ¤¤¤Ç¤­¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ­¤·¡¢µð¿Í¤ä¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ç³èÌö¤·¤¿¾å¸¶¹À¼£»á¡¢µð¿Í¡¦À¾´ÜÍ¦ÍÛÅê¼ê¤È¤Î£³¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£

¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥±¥¬¤Ê¤¯³èÌö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¸÷À®¤µ¤ó¾Ð´é¤¬¥¹¥Æ¥­¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤¿¤À°Õ³°¤Ê£³¿Í¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¡Ö¾å¸¶¹À¼£¤µ¤ó¤È´ÜÍÍ¡ª¤¢¤ì¡¢¤Ç¤â¶¦ÄÌ¹à¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤ó¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£