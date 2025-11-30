ハヤテ２２３株式会社は３０日、「くふうハヤテベンチャーズ静岡 球団ネーミングライツについて」とするリリースを配布。「本ライツにかかる契約に関し、当社に債務不履行は存在せず、当社は本契約を適切に全うしております」と記した。さらに「球団名にライツホルダー社名を冠して２０２５シーズンも無事に終了いたしました。しかしながら、いまだ当社は本ライツ料の支払いを受けておりません。また、上記球団名が維持された状態をシーズンを通じてご提供した後に、左記不払いのまま一方的な本契約解除の告知を受けたことに困惑しております」と続けた。

プロ野球の２軍公式戦に参加する「くふうハヤテ」については、株式会社くふうカンパニーホールディングスが２８日に、ハヤテ２２３に対して資本業務提携契約の解除を通知したと発表。同社は取得したネーミングライツに関し一部不履行があったため抗議し、運営会社と協議を続けたが合意できなかったとしていた。

ハヤテ２２３はこの日のリリースで「このような不払いを含む一連の事態は、夢を信じて新たな球団に集まった若者の挑戦を阻害する行為であり、悲しみを禁じえません」と批判。「なお、本契約の帰趨にかかわらず、当社が当球団を運営していくことに変わりなく、その影響はございません。２０２６年シーズンに向けて、新入団予定選手を含む編成についてのご報告は本年１２月初旬より随時行って参ります」と結んだ。

チームは静岡市に本拠地を置き、今季がウエスタン・リーグ参戦２年目。３５勝８６敗２分けの勝率・２８６で最下位だった。