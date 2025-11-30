9人組グローバルグループの＆TEAMが30日、東京・六本木ヒルズアリーナで日韓ダブルミリオン達成記念「＆TEAM “Back to Life”FAN SHOWCASE」を開催した。

10月28日発売の韓国デビュー作「Back to Life」が、発売初日に現地で113万枚、初週122万枚出荷を達成。4月に発売した「Go in Blind（月狼）」が日本でミリオン出荷を記録し、日本アーティスト初の日韓ダブルミリオンを達成した。この日は収録曲「Lunatic」「MISMATCH」「Back to Life（Japanese ver．）」を披露。寒空の下、集まったLUNE（ファンの総称）を熱狂させた。

韓国では多くの番組に出演し、3つの音楽番組で1位を獲得した。バラエティー番組にも出演したといい、TAKI（20）は「EJと2人でバラエティー番組に出たときに、韓国語ですごくリードしてくれた。韓国のお笑いを知っていたので、すごく助かったし、僕もラフな感じで出られた」と振り返った。

日本でも多くの番組やイベントへの出演が決まり、忙しい日々が続くが、YUMA（21）は最近筋トレに励んでいるといい「今日もすごく朝が早かったけど、昨日深夜2時ぐらいにMAKIから『今日もパンプしたよ！』って（筋トレ中の）20秒ぐらいの動画を、前向き後ろ向き横向き全部送られてきて、こんな時間に誰だよ！ って思ったらMAKIでした」と笑いを誘った。

K（28）からは「YUMAは運動を始めてから油そばの誘いを『タンパク質が少ない』と断られるようになった」と残念がられたが、「いつもMAKIと2人で（筋トレを）頑張っています」と笑顔で話した。