小さな体で仰向けに転がる子犬に、飼い主さんがそっとお布団をかけてあげた場面が注目を集めています。まるで人間の赤ちゃんのような仕草を見せながらお布団に包まれる姿は愛らしく、思わず悶絶してしまう人が続出。

投稿は記事執筆時点で172万回再生を突破し、「激カワ♡」「癒しすぎる」とのコメントが寄せられています。

【動画：転がっている子犬に『お布団をかけてあげた』結果→まるで人間の赤ちゃんのような『尊い寝方』】

仰向けでゴロンするキキくん

TikTokアカウント「@kiki.4702」に投稿されたのは、ティーカッププードル「キキ」くんの愛らしいお姿。小柄な体とくりくりの瞳が魅力的な男の子です。この日、仰向けに転がっていたキキくんに、飼い主さんがそっとお布団をかけてあげたのだとか。

すると、なんとも尊い光景が広がったそうです。キキくんはお布団がふわりとかけられると、飼い主さんの手を見つめ、仰向けのままで前足を小さく動かしている様子が。まるで人間の赤ちゃんのようなあどけなさが溢れていて、キュンとしてしまいます♡

手が…可愛すぎる♡

飼い主さんがお布団をペラッとめくると、胸元におもちゃを抱えるキキくんの姿が。めくられてもじっとしたまま動く気配はなかったものの、「何でお布団めくっちゃうの？」と思っていそうな表情のキキくん。

再びかけ直されると、お布団の首元に、前足をそろえてちょこんと出す仕草を見せたといいます。それはもう、人間が布団の上に手を出して眠る時と同じような光景で、“人間が入っているぬいぐるみ？”と思われてしまうのも納得です。

小さな抗議？

その後も可愛さのあまり、何度も布団をかけたりめくったりを繰り返す飼い主さん。布団をかけられる度に、前足をちょこんと顔の前にそろえて布団の上に出す仕草はなんとも可愛らしく、ほっこり癒されます♡

ところが、かけたりめくったりを繰り返しているうちに、キキくんは前足で「お布団めくらないで！」と止めるかのような動きを見せたとか。ちょっぴり不満げな様子に、飼い主さんも「ごめんなさい」と謝り、すぐにかけ直してあげたよう。赤ちゃんやぬいぐるみを思わせるような可愛らしさのキキくんに、悶絶する人が続出したのでした。

投稿には「タオルを押さえる手が可愛すぎる…」「絶対人間入ってるww」「おてては出したい派なのね♡」「もうね、手の置き場所まで完璧なんよ」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「@kiki.4702」では、他にもキキくんの可愛らしい姿が投稿されています。キキくんに癒されたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「kiki.4702」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。