◆ジャパンウィンターリーグ レキオス６―２エイサー※７回制（３０日・沖縄コザ）

沖縄のジャパンウィンターリーグに参加している巨人の赤星優志投手が３０日、同リーグ２度目の登板。Ｅｉｓａ（エイサー）の先発としてＬｅｑｕｉｏｓ（レキオス）戦のマウンドに上がった。

健大高崎で甲子園で優勝し、今年からトヨタ自動車でプレーする箱山遥人捕手とバッテリーを組んだ。

結果は３回６安打３失点だったが、今回の参加の目的は、シーズン終盤に右肩痛で離脱してリハビリ組に回ったことから、来季に向けて試合で投げて良い感覚でオフに入るため。患部の不安なく右腕を振り、貴重な実戦登板となった。

今季は５月にプロ初完封勝利を飾るなど５月までは防御率１点台で山崎伊織とともに先発ローテを引っ張った。シーズン後半に調子を落として２２登板、６勝９敗、１２１回、防御率２・６８で終わったが、来季も先発候補の一人に挙がる。

◆ジャパンウィンターリーグ レベルアップのために実戦の機会を増やしたい、新たな契約をつかむためアピールのチャンスを求めている、など様々な目的を持った選手のニーズに応える場として、２２年に設立されたウィンターリーグ。沖縄県内で１１、１２月に行う。

４年目の今年は米マイナー、韓国、台湾でプレーする選手をはじめ、ドイツ、ペルー、オランダ、ポーランド、ベトナム、パナマ出身選手を含め１００選手以上が参加し、６チームに分かれてリーグ戦を行う。ＮＰＢ選手、社会人、独立リーグ、クラブチーム、大学生、海外マイナー、無所属の選手など様々。

よりレベルの高いアドバンスリーグはＥｉｓａ（エイサー）、Ｌｅｑｕｉｏｓ（レキオス）、Ｏｒｉｏｎｓ（オリオンズ）の３チームで実施。トライアウトリーグはＳｔｒｉｎｇｓ（ストリングス）、Ｒｏｃｋｓ（ロックス）、Ｂｌａｚｅ（ブレイズ）の３チームで実施している。