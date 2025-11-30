◇ノルディックスキーW杯 ジャンプ女子個人第4戦（2025年11月30日 スウェーデン・ファルン ヒルサイズ＝HS132メートル）

来年2月のミラノ・コルティナ冬季五輪で初出場を目指すジャンプ女子の丸山希（27＝北野建設）は合計244.4点の2位にとどまり、開幕からの連勝は3でストップ。2013〜14年シーズンの高梨沙羅（29＝クラレ）に並ぶ開幕4連勝を逃した。

1回目の丸山は安全対策でスタートゲートを他の選手より4段、上位勢からも2段低い28番に下げて122.5メートルをマーク。トップのニカ・プレブツ（20＝スロベニア）から1.2点差の119.6点で2位につけた。2回目は129メートルを飛んだが、プレブツが最長不倒の132メートルをマークし、252.3点で今季初優勝を果たした。

高梨は228.5点で今季自己最高の4位に入った。1回目に128メートルを飛んで4位につけたものの、2回目は122.5メートルで2シーズンぶりの表彰台はならなかった。

勢藤優花（28＝オカモトグループ）は11位、伊藤有希（31＝土屋ホーム）は14位、佐藤柚月（18＝東京美装）は23位だった。