◆関西大学ラグビー ▽最終節 天理大４７―１５京産大（３０日・花園ラグビー場）

２年ぶりの関西王座奪還を狙った京産大が、天理大に１５―４７とトリプルスコア以上の差で敗れ、全国大学選手権へ関西２位での出場が決まった。試合後の会見でフランカー伊藤森心主将（４年）＝松山聖陵＝は「僕の責任でチームが負けてしまった。まだ選手権のことは考えられない」と涙した。

前半１１分、ＮＯ８シオネ・ポルテレ（４年）＝目黒学院＝がトライを奪ったが、敵陣２２メートル内でのミスが響き、得点を重ねられず。８―２１で試合を折り返し、後半からはスクラムを修正して反則を奪う場面が増えたが、天理大の強固なディフェンスに阻まれた。１５―４７でノーサイド。伊藤は「天理大のまとまったディフェンスやセットプレーを受けて、こういったスコアになってしまった」と悔やんだ。

２年連続最終節で天理大に敗れ、広瀬佳司監督は「我々がやってきたことをやりきることが一番大切。もう一度私たちらしく大学選手権に臨んでいきたい」と反省点を京都に持ち帰る。悲願の日本一へむけて、再出発を誓った。