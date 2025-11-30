◇卓球混合団体ワールドカップ2025 日本―豪州（2025年11月30日 中国・成都）

卓球の「ITTF混合団体ワールドカップ2025」が30日、中国・成都で開幕。日本は開幕戦の第1戦でオーストラリアと対戦し、8−1で快勝した。

第1試合の混合ダブルスには戸上隼輔（井村屋グループ）、早田ひな（日本生命）組が登場し、3―0のストレート勝ち。続く女子シングルスの張本美和（木下グループ）も3―0で、男子シングルスの張本智和（トヨタ自動車）が2―1とリードした時点で、ゲームカウント8―1となり、日本の勝利が決まった。

会場はオーストラリアの選手が得点する度に歓声が起こるほどの“大アウェー”だったが、日本は実力の差を見せた。

卓球の混合団体戦は、新たに五輪種目に加わった国別団体戦。混合ダブルス、男女シングルス、男女ダブルスの5試合（3ゲームずつ）を行い、先に8ゲームを先取したチームが勝利となる。

今回の代表には張本智和・美和の兄妹や、パリ五輪銅の早田ひな、今年の世界卓球銅の伊藤美誠らが参戦。3年後のロサンゼルス五輪も見据えた戦いでもあった。

予選ラウンドでグループ2の日本は、オーストラリアの他にインド、クロアチアと対戦する。中国はグループ1、韓国がグループ3、ドイツがグループ4に入っている。

【日本代表選手】

張本智和（トヨタ自動車）

戸上隼輔（井村屋グループ）

松島輝空（木下グループ）

篠塚大登（愛知工業大学）

張本美和（木下グループ）

早田ひな（日本生命）

伊藤美誠（スターツ）

大藤沙月（ミキハウス）