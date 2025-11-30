辻ちゃん長女・希空（のあ）、眼鏡×冬コーデで美脚際立つ「雰囲気違う」「スタイルもコーデも完璧」と反響
【モデルプレス＝2025/11/30】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が11月29日、自身のInstagramを更新。街角でのスナップショットを公開した。
【写真】18歳辻ちゃん長女「雰囲気違う」と話題の美脚ショット
希空は「お団子ヘアにメガネかわいっ」とつづり、街角でのショットを投稿。髪をお団子にアップし、黒縁の眼鏡をかけており、ファーコートとミニスカート、ブーツのコーディネートでスラリとした美しい脚がのぞいている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「メガネ似合う」「お団子ヘア可愛い」「雰囲気違う」「スタイルもコーデも完璧」「脚長すぎる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】18歳辻ちゃん長女「雰囲気違う」と話題の美脚ショット
◆希空、眼鏡✕冬コーデで美脚際立つ
希空は「お団子ヘアにメガネかわいっ」とつづり、街角でのショットを投稿。髪をお団子にアップし、黒縁の眼鏡をかけており、ファーコートとミニスカート、ブーツのコーディネートでスラリとした美しい脚がのぞいている。
◆希空の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「メガネ似合う」「お団子ヘア可愛い」「雰囲気違う」「スタイルもコーデも完璧」「脚長すぎる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】