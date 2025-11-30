2児の母・河北麻友子、美太もものぞく大胆スリットコーデ披露「美脚すぎる」「ゴージャス感がたまらない」と反響
【モデルプレス＝2025/11/30】タレントの河北麻友子が11月29日、自身のInstagramを更新。大胆なスリットが印象的なコーディネートを公開し、反響が寄せられている。
【写真】2児の母モデル「脚が綺麗」大胆スリットコーデ
河北は「My favorite time of the year…」とコメントし、華やかな装飾の前でドレスアップした姿を公開。白の装飾が施されたトップスに、深いスリット入りの黒ロングスカートを合わせたコーディネートを披露した。
この投稿に「スリットが大胆で美しい」「スタイル抜群」「美脚すぎる」「ゴージャス感がたまらない」「大胆だけど上品」「エレガント」「全てが美しすぎる」といったコメントが寄せられている。
河北は2021年1月に一般男性と結婚し、2023年4月に第1子出産を発表。2025年10月に第2子を出産したことを報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆河北麻友子、大胆スリットコーデ披露
◆河北麻友子の投稿に反響
