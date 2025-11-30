近藤千尋、夫・太田博久との密着ショットに反響「ラブラブで素敵」「理想の夫婦」の声
【モデルプレス＝2025/11/30】モデルの近藤千尋が11月29日、自身のInstagramを更新。夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久との密着ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】35歳3児の母モデル「ラブラブで素敵」と話題の密着夫婦ショット
近藤は「だーいすき」とコメントし、東京ディズニーシーで太田と寄り添う2ショットを投稿。ミニーマウスのカチューシャをつけた近藤と、キャップを被った太田が並ぶ微笑ましい姿を披露した。
この投稿に「ラブラブで素敵」「理想の夫婦」「笑顔が最高」「幸せオーラがすごい」「2人とも可愛い」といったコメントが寄せられている。
近藤は太田と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】35歳3児の母モデル「ラブラブで素敵」と話題の密着夫婦ショット
◆近藤千尋、夫・太田博久との密着ショット披露
近藤は「だーいすき」とコメントし、東京ディズニーシーで太田と寄り添う2ショットを投稿。ミニーマウスのカチューシャをつけた近藤と、キャップを被った太田が並ぶ微笑ましい姿を披露した。
◆近藤千尋の投稿に反響
この投稿に「ラブラブで素敵」「理想の夫婦」「笑顔が最高」「幸せオーラがすごい」「2人とも可愛い」といったコメントが寄せられている。
近藤は太田と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】