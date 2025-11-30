２８日の日本テレビ「ＤａｙＤａｙ．」には、間宮祥太朗と新木優子が主演する同局ドラマ「良いこと悪いこと」に出演中の田中美久が生出演した。

キング（間宮）らが入り浸る「スナック イマクニ」のスタッフ・萌歌を演じており、劇中のキャラを思わせるスタイリングで登場。同作のファンという住岡佑樹アナウンサーが「珠玉の考察を今日ちょっと聞いちゃいたいんですが」と切り出し、ドラマについて説明した。

熱弁を続ける住岡アナは「私だけは（萌歌を）疑っています。（イマクニの）公式インスタグラムがあるんですよ。その情報によると、萌歌の…」とまで話したところで、ＭＣの山里亮太が「ちょっと待って！どうなの田中さん？自分が疑われてるの」とカットイン。田中は「…なんかお姉ちゃんがいます！」と発言し、山里が「えっ？！」と驚くと「なに？」「時間がなくなってしまいました」とスタジオは騒然となった。続けて田中は番宣メッセージを早口で伝え、山里は「しゃべりすぎだよ！ごめんね」と謝っていた。

生放送なのに住岡アナがしゃべり過ぎて、田中の尺が減ってしまったとみられる…のだが、発言が核心に迫って、止められたようにも見える絶妙なやり取りだった。

萌歌の「お姉ちゃん」の存在は、意味ありげに開設されている「スナック イマクニ」のインスタグラムで明示されている。店長のイマクニ（戸塚純貴）と「同い年」であるとも明かされており、この設定も意味深。物語に絡んでくるとすれば、いきなり新キャラが現れるとも考えづらく、一部ではどの子（新木優子）の同僚・東雲（深川麻衣）ではないかと考察する声もある。