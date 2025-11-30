「Before you know it」の意味は？日常会話でよく使われています！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「あっという間に」「いつの間に」でした！

直訳は「あなたが知る前に」です。

このフレーズは日常会話でよく使われているので、ぜひ使ってみてくださいね。

「Spring break is going to be over before we know it, so let’s have fun while we can!」

（春休みはあっという間に終わっちゃうから、今のうちに楽しもうね！）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。