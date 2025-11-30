「Before you know it」の意味は？日常会話でよく使われています！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「Before you know it」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「あっという間に」「いつの間に」でした！
直訳は「あなたが知る前に」です。
このフレーズは日常会話でよく使われているので、ぜひ使ってみてくださいね。
「Spring break is going to be over before we know it, so let’s have fun while we can!」
（春休みはあっという間に終わっちゃうから、今のうちに楽しもうね！）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部