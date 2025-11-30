94カ国を旅した“旅ドル”で大腸がんの手術を受けた作家・歩りえこ（44）が30日までに自身のインスタグラムを更新。入院、手術でかかった医療費を赤裸々に明かした。

9月27日の投稿で大腸がんと判明し、10月に入院して手術を受けた。29日の投稿では「大腸がん手術したら、医療費326万円だった話（※国保などあるので実際に払ったのはまた別)」と書き出し、検査費用や手術費などの明細を告白した。

「【手術費】 病院『メス入れまーす』→1,060,200円 私『高級寿司100回食べれる…』」「【病理診断】 病院『細胞ちょっと見ますね』→5,200円 私『細胞レベルで診てくれるのに、髪切るより安いのなんで？』」「【包括評価】 包括評価費(入院基本料)→197,160円＋303,250円（ハイクラスホテルの2泊料金。） 私『“入院してるだけで高級旅館”システム』」などユーモアを交えてかかった費用を列記。

入院基本料については「その“ベッドで寝てただけ”の私に ・夜中の検温 ・痛みのチェック ・点滴トラブル即対応 ・メンタル崩壊時のフォロー ・寝れない時にこっそり声かけ ・何回もトイレに付き添い ・ナースコール鳴ったら秒速で駆けつけ ・謎の涙にも優しく対応 全部、ナースさんが24時間 ノンストップ笑顔でやってくれてたわけで」と看護師に助けられたことを挙げ、「これはもう“高級旅館”じゃなくて“命を守るプロ集団の現場”だわ。ナースさん、ありがとう」と感謝。総額326万円という金額に「日本の医療保険制度ありがとう」ともつづった。

そして「入院費の10割見て思ったこと」として「私の大腸、フェラーリ並」「手術は“命のガチ課金”だった」「日本の健康保険は最強」「日本の医療保険制度で生かされた女です」とまとめ、「命に値段はつけられないけど、やはりお金はかかる 日本 命を救ってくれてありがとう」と記した。