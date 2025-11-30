巨人の丸佳浩外野手（36）が30日放送の日本テレビ「サンデーPUSHスポーツ」（日曜後4・55）にVTR出演。ドジャース・大谷翔平投手（31）にまつわる数々の“秘話”を語った。

この日は巨人ファンで番組MCを務めるお笑いコンビ「麒麟」川島明（46）の要望が実現し、一緒に都内のレストランでバーベキューをすることに。そのなかで大谷について語ることになった。

すると、丸は「まず、外国人のピッチャーって結構ポンポン！って投げるピッチャーが多くて。そこにまずちょっと苦労するんですよ。タイミングちょっと入られるなって」と日本選手から見た外国人投手はタイミングが取りづらいことに触れた。

「なので、多分、大谷選手も手こずって今のようなノーステップ（打法）に変えたと思うんですけど。ノーステップでまずあんなに（大谷のように遠くへ）飛ばないです。タイミングを合わせやすくはなりますけど、パワーは生まれない、生みづらい」と分析。大谷の場合は「パワーもそうですし、技術ですね」と称賛した。

また、今年3月に行われた巨人とドジャースの親善試合では試合前に両軍の選手同士で帽子を交換するセレモニーがあったが、この時に大谷と帽子を交換したのが丸。

実はこの時、「ごめんね、俺で」と大谷に声をかけており、そのことを聞かれると「もっと旬な選手だったら良かったなぁ、と。僕よりもっと華のある選手がいっぱいいるので」とどこまでも謙虚に語った。

ちなみに「ごめんね、俺で」という丸に大谷は「いえいえ」と恐縮していたとか。

また、当時19歳の大谷が日本ハム時代、プロで初めて160キロを計測したのが当時広島でプレーしていた丸の打席。「もちろん覚えています」という丸は当時25歳だったが、「これは速かったですねぇ」としみじみと振り返った。

「当時まだ変化球はそこまで精度的には良くなかったんで。（狙い球は）ほぼ真っすぐで」とした丸。直球一本にほぼ絞っていたが、160キロに振り遅れての空振り三振だった。

「（打席からベンチに向かって）歩きながらパッと“速かったなぁ…”と思って（電光掲示板を）見たら160ってなってたんで。今日のニュースで俺絶対めっちゃ出る！って…」と笑わせていた。