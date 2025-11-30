¿·¤·¤¤ÃÏ¿Þ¡¢°Õ¸«¤¬³ä¤ì¤¿¤È¤¤ÎÂÐ½èË¡ÌÀ¤«¤¹¡¡¥ß¥é¥Î¹Ô¤¤á¤°¤Ã¤Æ°ìÌåÃå¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥±¥ó¥«¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡¿·¤·¤¤ÃÏ¿Þ¤Î°ð³À¸ãÏº¡¢Áð¤Ê¤®¹ä¡¢¹á¼è¿µ¸ã¡¢¤¬30Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø±þ±ç¤Î¥Á¥«¥é ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ä¤µ¤·¤¤¾Ð´é¡ÄÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤È¸òÎ®¤¹¤ë¹á¼è¿µ¸ã
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Åßµ¨¶¥µ»Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½¤¿¤Á¤ËÁ´¹ñ¤«¤é±þ±ç¤ÎÀ¼¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡£¹á¼è¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤È¤â¤ËÀ©ºî¤¹¤ë±þ±ç¤Î¥Á¥«¥é¥¢¡¼¥È¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¾®Àî°¡´õÁª¼ê¡¢ÈÓÌîÌÀ»Ò¥³¡¼¥Á¤È¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¶¥µ»Ãæ¤Ë°Õ¸«¤¬³ä¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¡£¤³¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¿·¤·¤¤ÃÏ¿Þ¤Ç°Õ¸«¤¬³ä¤ì¤ë¤È¤¤ÏÃ¯¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë3¿Í¡£
¡¡°ð³À¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°Õ¸«¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤·¡¢¸ÄÀ¡£¤½¤ì¤¬ÅöÁ³¤Î¤³¤È¡£¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤Ã¤Æ¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊý¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£ÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¦¤Þ¤¯¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÀ³Ê¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç½Ð¤ë¤È¤³¤í¤Ï½Ð¤Æ°ú¤¯»þ¤Ï°ú¤¯¡×¤È¥¹¥¿¥ó¥¹¤òÌÀ¤«¤¹¤ÈÁð¤Ê¤®¤Ï¡Ö¸ãÏº¤µ¤ó¤Ï°ú¤¯¤È¤¤Ï°ú¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤Ê¡Ä¡×¤È°ÕÌ£¿¼¤ÊÈ¿±þ¡£
¡¡Áð¤Ê¤®¤Ï¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤È¤âËÍ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯¹Í¤¨Êý¤¬°ã¤¦¡£Æ±¤¸¿Í¤¬¤¤¤Æ¤â¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¹Í¤¨¤¬°ã¤¦¤Î¤«¤È¡¢ËÍ¤Ï¤½¤³¤Ë³Ú¤·¤ß¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¼«Ê¬¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¡¢2¿Í¤ÏËÍ¤ÎÆ»¤·¤ë¤Ù¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¡£¤¹¤ë¤È¹á¼è¤Ï¡Ö2¿Í¤Ë¾ù¤Ã¤Æ¾ù¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿ËÍ¤Î°Õ¸«¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£°ð³À¤Ï¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¹á¼è¤¯¤ó¤Î°Õ¸«¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡×¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¹á¼è¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢°Æ³°µ¤¤Å¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥É¥ä´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¤·¤¤ê¤Ë¡Ö¥ß¥é¥Î¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿Áð¤Ê¤®¤È¹á¼è¡£¡ÖÃ¯¤«¤Ò¤È¤ê¡¢¥ß¥é¥Î¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡Ä¡©¡×¤ÈÊóÆ»¿Ø¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤Ë¹á¼è¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ÏËÍ¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÁð¤Ê¤®¤Ï¤Ï¡Ö¤ó¡©2¿Í¤È¤â¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡£ËÍ¤¬¹Ô¤¯¤Î¤¬¶Ú¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¡¢°ð³À¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥±¥ó¥«¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£3¿Í¤Ç¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¹á¼è¤Ï¡ÖÅßµ¨¤ÏÊ¿¾»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ÇÀã¤ÎÃæ¤Ã¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬²ñ¾ìÃæ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤«¤éËÍ¤¬¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤È¤æ¤º¤é¤º¡¢Áð¤Ê¤®¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤Ç·è¤á¤è¤¦¤è¡ª¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
