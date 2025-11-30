グルメが充実していると思う「JR山手線の駅」ランキング！ 2位「新宿」を抑えた1位は？【2025年調査】
多彩な飲食店が集まるJR山手線沿線には、気軽なランチから本格ディナーまで、幅広いグルメが楽しめる駅が多くあります。
All About ニュース編集部は11月14〜17日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に「山手線の駅」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「グルメが充実していると思うJR山手線の駅」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果】
飲み屋街も充実していて、200軒以上のバーやレストランが集う「新宿ゴールデン街」や、ノスタルジックな雰囲気が魅力の「新宿西口思い出横丁」などでは、はしご酒が楽しめます。
回答者からは「接待も多そうだから」（40代女性／東京都）、「とにかく店の数が圧倒的に多いです」（50代男性／東京都）、「おしゃれなお店が多いから」（30代女性／奈良県）といったコメントが寄せられています。
2023年には丸ビル「マルチカ」と新丸ビル「丸の内ハウス」もリニューアルオープン。お弁当やお総菜、個性豊かなレストランなどが集結しています。
回答コメントでは「大きい駅なのでそう思いました」（30代女性／新潟県）、「駅やその周辺にも多くの飲食店があるから」（50代女性／埼玉県）、「食べログや高級料理店、または飲み会などにも利用できそうなお店が充実していると思う」（60代女性／千葉県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
(文:くま なかこ)
