BEAMS JAPAN×familiar♡2026年干支バッグ＆限定アイテム登場

2025年12月10日より、BEAMS JAPANとfamiliarの人気コラボ第6弾が登場♡2026年の干支「午」をモチーフに、和装で馬に乗るクマちゃんや手綱を持つ女の子を描いたデニムバッグ、ショルダーバッグ、ポーチを限定カラーで展開♪さらに年始にぴったりな小皿セットやポチ袋もラインナップ。両ブランドならではの遊び心とこだわりが詰まったコレクションです。

干支「午」をテーマにしたユニークなアート

第6弾コラボでは、伝統的な武術“やぶさめ”からインスピレーションを受けたアートを採用。

和装で馬に乗るクマちゃんや手綱を持つ女の子のデザインには、両ブランドの頭文字「B」「f」を隠す遊び心も♡

ショルダーバッグはおやつタイムを楽しむ馬とクマちゃんのシーンを描き、細部までこだわったデザインとなっています。

限定カラー＆年号入りアイテムでお正月を彩る

familiar

BEAMS JAPAN

familiar限定カラーはブラックデニム×ブラック合成皮革、BEAMS JAPAN限定カラーはネイビーデニム×ネイビー合成皮革で展開。デニムバッグ27,500円、ショルダーバッグ17,600円、ポーチ11,000円（税込）。

さらに小皿セット8,250円、ポチ袋1,100円（税込）も登場し、「2026」の年号入りデザインは年始のお出かけやお子様の記念にもぴったりです♪

BEAMS JAPAN×familiarの限定コラボを手に入れよう

