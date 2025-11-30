「プロレス・ＤＤＴ」（３０日、後楽園ホール）

新日本、米ＡＥＷとの３団体所属でＩＷＧＰ世界ヘビー級王者のＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介・３０）が、総合格闘家でもある青木真也（４２）とシングルマッチで戦い、１０分７秒変型ジャックナイフ式エビ固めで勝利した。１６日のＯＮＥ日本大会で行われたＭＭＡで手塚裕之に敗れてからのプロレス復帰戦となった青木との久々の一騎討ちを制した竹下は「青木真也とは何回かシングルをやっているが、今日が一番負けられなかった。（自分が）ＩＷＧＰ王者なので」と胸をなで下ろした。

序盤は手四つでの力比べから、バックの取り合い、グラウンド戦に突入。竹下は一撃必殺の関節技を持つグラップラーにしっかり応戦し、クラシカルな抑え込み技の応酬でもテクニックを発揮して一歩も引かなかった。エイオキクラッチでのフィニッシュにはいかせず、レイジングファイヤーを繰り出すなど自分の展開に持っていき、最後はスピーディーな逆さ押さえ込みからブリッジを加えてジャックナイフ式に持っていき、体格差も生かして３カウントを奪った。

本拠地ＤＤＴのリングでＩＷＧＰのベルトを誇示した竹下は「青木さんと戦う度に、その人のその時の生き様や人生が（戦いに）出るんだなと感じる。今回試合をやって『青木真也、前よりプロレスめっちゃ好きになってるやん』って感じて、なんかうれしかったですね」と、久々に手を合わせた率直な感想を明かした。

一方、プロレス復帰戦を終えた青木はサバサバした様子で「もう完敗。でも純粋に楽しかった」と笑顔。今月３日以来のプロレスマッチだったが、「自分がいるべき場所に帰ってきたなと感じた。竹下とやって、その状況を確認できた」とうなずき、現ＩＷＧＰ王者については「竹下は竹下ですよ。Ｇ１とかＩＷＧＰとかブランドがみんな好きだけど、前からすごいものはすごい、変わってない。敗因？体格差じゃないですか。サブミッションとフォールは相互関係にあるが、その塩梅がフォールに偏りすぎたかも。合理的な勝ち方を目指したつもりだったけど（笑）」と、独自の振り返りをしていた。

また、竹下からのコメントを伝え聞くと、「（プロレスが好きになってる？）好きですね。（周囲からは）格闘技の人だと思われるが、あくまで青木真也の解釈はＭＭＡもプロレスの１つのルール。デスマッチのように。こっちのプロレス（ルールでの戦い）がより好きになっている。楽しかった」と、晴れやかに語った。