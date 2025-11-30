【2025年12月の運勢】かに座（蟹座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2025年12月のかに座（蟹座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、かに座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
腹八分目主義で
・全体運
意欲は満点、体力もバッチリ。勢いもあります。となると、「やったれー！」になりやすいのですが、あえて今月はセーブをかけていきましょう。余力を残し、余白を作るのです。あなたは、誠実で親切、細かいところまでよく気が回って、さっと動ける人ですが、だからこそ、気を回し過ぎて、失敗したことが過去にもあったはず。「せっかくだから」「どうせだから」で買い過ぎ、盛り過ぎで、「こんなに頑張らなくてよかった」も何度も体験しているでしょう。
世の中は、あなたが想像するよりも、もっと適当でいいかげん。いろいろ足らなくても、「そうなんだ」で片づけて大丈夫です。今月は、そういう手抜きのレッスンによいタイミング。力を抜いてやってみて。
・社交運
新旧交代。環境や事情の変化で、一部の関係が清算に向かうでしょう。日常をシェアしていた相手との間に距離ができるため、しばらくは慣れないかも。でも、追いかけても、悪気はなくてもぞんざいに扱われ、傷つく結果に。去る者は追わず、空白を受け入れて、その分、自分に時間を取りましょう。後半には、ご無沙汰していた別の縁が動き出して、孤独感、喪失感は消えるはず。仲良くなれそうな人との出会いも待っているので、楽しみに！
・恋愛運
恋は、うれしいサプライズがありそう。急な誘いがあったり、うれしいプレゼントが用意されたり、幸せな気持ちになれるはず。出会い運も動きます。友達と一緒に出掛けた先に、ときめきが。デートは、クリスマス仕様で。
ラッキーポイント……ネイビー、セーター、ボードゲーム、予約席
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
かに座（6月22日〜7月22日生まれ）節制のサイン
腹八分目主義で
・全体運
意欲は満点、体力もバッチリ。勢いもあります。となると、「やったれー！」になりやすいのですが、あえて今月はセーブをかけていきましょう。余力を残し、余白を作るのです。あなたは、誠実で親切、細かいところまでよく気が回って、さっと動ける人ですが、だからこそ、気を回し過ぎて、失敗したことが過去にもあったはず。「せっかくだから」「どうせだから」で買い過ぎ、盛り過ぎで、「こんなに頑張らなくてよかった」も何度も体験しているでしょう。
・社交運
新旧交代。環境や事情の変化で、一部の関係が清算に向かうでしょう。日常をシェアしていた相手との間に距離ができるため、しばらくは慣れないかも。でも、追いかけても、悪気はなくてもぞんざいに扱われ、傷つく結果に。去る者は追わず、空白を受け入れて、その分、自分に時間を取りましょう。後半には、ご無沙汰していた別の縁が動き出して、孤独感、喪失感は消えるはず。仲良くなれそうな人との出会いも待っているので、楽しみに！
・恋愛運
恋は、うれしいサプライズがありそう。急な誘いがあったり、うれしいプレゼントが用意されたり、幸せな気持ちになれるはず。出会い運も動きます。友達と一緒に出掛けた先に、ときめきが。デートは、クリスマス仕様で。
ラッキーポイント……ネイビー、セーター、ボードゲーム、予約席
占い師＆イラストレータープロフィール占い師：章月 綾乃
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)