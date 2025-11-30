【2025年12月の運勢】しし座（獅子座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2025年12月のしし座（獅子座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、しし座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
楽しいことでいっぱいにして
・全体運
ハッピーゴーイングでいきましょう。ワクワクすること、ウキウキする場所に身を置いて、幸せな毎日を実現させるのです。師走ですからやるべきことは山のようにあるし、時間がいくらあっても足らないくらいですが、だからこそ、お楽しみをあちこちに散らして。週末に外出の予定を組む、評判のいい映画や舞台をチェックする、クリスマスのイルミネーションや大きなツリーを眺めに行くなど、アンテナを張った途端、やりたいことがいっぱい出てくるはず。
旅行を計画するのもオススメです。温泉で骨休め、絶景や世界遺産を見に行くなど、心に残る時間を過ごせそう。買い物は、いろいろ見比べて。贈り物とお揃いで、自分の分も手に入れるのもよい考え。
・社交運
ハッキリしないムード。あなたと会いたい、約束を守りたい気持ちはあるけれど、何か事情が変わって、無理をしないといけなくなっていそう。連絡がこない、反応が鈍い場合は、先回りして「リスケする？」と可能性を広げてあげると喜ばれるかも。あなた自身も、スケジュールに無理があるなら、相談をしてみるとよさそう。快く融通をきかせてもらえるし、予定変更することで、かえってタイミングよくよい結果に終わりそうです。
・恋愛運
恋は、期待十分。ずっと聞きたかった言葉が聞けて、関係が大前進するでしょう。デートは、頻度が増えそう。会う度に次の約束が生まれて、一緒にいられる時間が増えることに。出会いは、パーティーに待ちます。
ラッキーポイント……オレンジ、ゴールドのアクセサリー、プリント柄、クラブミュージック
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
