PCに接続したUSB機器、常に電源オン？ スイッチ付きUSBハブでオフにしようよ
つけっぱなしからの卒業。
一般的なUSBハブって、周辺機器を接続したらずっと電源オンのまま。機器にスイッチがあれば、それをオフにすることができますが、ポータブルSSDやHDD、マウスなどは電源ボタンがないものもあり、接続していたらずっと電源オンになってしまいます。
ケーブルを抜けばいいんですが、結構面倒くさい。かといって、つなぎっぱなしはいろいろ心配。僕の場合、写真バックアップ用の外付けHDDを接続していますが、バックアップ用なので常時接続させておくのは万が一のアクシデントのためにあまり好ましくない。かといって、バックアップするときだけUSBケーブルをおいしょって接続するのも面倒。
そこで見つけたのが、コレ。スイッチ付きのUSBハブです。
こちらはサンワサプライのもの。USB-A×5、USB-C×2の7ポート構成。それぞれにスイッチが付いているので、電源オンオフし放題です。どのポートも充電に対応しているので、充電ステーションとしてもいいですね。
ブラックフライデーで15％オフの4,480円となっているので、スマートにUSB機器の運用をしたい方はぜひ。
なお、UGREENからも同じような製品が出ています。
UGREEN USB ハブ
3,924円
Amazonで見るPR
こちらはUSB-A×7ポート構成。電源の状態を知らせる大きめのLEDが付いているのが親切ですね。USB-Aの機器が多い人は、こちらでもいいかも。
Source: Amazon