二度手間激減。

僕が長年愛用しているベルトを、ちょっと紹介させてください。STABLISTのナイロンベルトです。

(STABILIST) ナイロンベルト 848円 Amazonで見る PR PR

Amazonブラックフライデーで15％オフの848円です。まあ、普段から1,000円以下で買えるベルトですが、実はよーく考えられたベルトなんです。

こちら、バックルが金属ではない素材。樹脂というかプラスチックというか、とにかく金属ではありません。つまり、空港での保安県祭の際の金属探知機に引っかからないんです！

金属探知機通ったら「ピンポーン」って鳴って、いろいろ外しながら何度も何度もくぐり直し、最終的に「あ、ベルトだ」ってなった経験、あるんじゃないでしょうか。意外と気付かないんですよね。

このベルトにすれば、もう金属探知機は怖くありません。

このバックル部分、中国のYKK工場で製造しているものだそうで、信頼できます。ナイロン部分も頑丈で、僕は数年使っていますが、全然ほつれたりへたったりしていません。

カラーリングも豊富なので、2、3本買って気分に合わせて使い分けるというのもいいですね。海外旅行の予定がある方は1本どうぞ。

