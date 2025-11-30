このなんてことないベルト、海外旅行へ行く人は絶対買ってください
二度手間激減。
僕が長年愛用しているベルトを、ちょっと紹介させてください。STABLISTのナイロンベルトです。
(STABILIST) ナイロンベルト
848円
Amazonブラックフライデーで15％オフの848円です。まあ、普段から1,000円以下で買えるベルトですが、実はよーく考えられたベルトなんです。
こちら、バックルが金属ではない素材。樹脂というかプラスチックというか、とにかく金属ではありません。つまり、空港での保安県祭の際の金属探知機に引っかからないんです！
金属探知機通ったら「ピンポーン」って鳴って、いろいろ外しながら何度も何度もくぐり直し、最終的に「あ、ベルトだ」ってなった経験、あるんじゃないでしょうか。意外と気付かないんですよね。
このベルトにすれば、もう金属探知機は怖くありません。
このバックル部分、中国のYKK工場で製造しているものだそうで、信頼できます。ナイロン部分も頑丈で、僕は数年使っていますが、全然ほつれたりへたったりしていません。
カラーリングも豊富なので、2、3本買って気分に合わせて使い分けるというのもいいですね。海外旅行の予定がある方は1本どうぞ。
