【2025年12月の運勢】おとめ座（乙女座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2025年12月のおとめ座（乙女座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、おとめ座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
オフタイムはじっくりで
・全体運
公私のケジメがツキを呼びます。仕事などオフィシャルな事案は、世間の基準に合わせて年内で一区切りをつけて。でも、プライベートは、もう少し時間の概念を緩めて、「この冬」「春先まで」のロングスパンで考えるとよいでしょう。じっくりと物事に取り組めば、完成度の高い結果につながっていくはず。
創作、趣味、研究はもちろん、部屋作りなども、この機に進めましょう。冬休みは、“まとめ”のチャンス。整理整頓やおさらいなどに力を入れて。また、気になっていたドラマの一気見なども、楽しめるでしょう。自分育てにも、よい流れに。勉強を始めたり、特技に磨きをかけたりすると、次にやりたいことが明確になっていくはず。年越しは、家族と。
・社交運
放っておけないムード。基本、余計なお節介はしないおとめ座さんですが、今月は、あなたの手助けを必要とする人が次々と現れるでしょう。段取りをつけたり、フォローに回ったりするうちに、あっという間に一日が終わってしまうかも。自分のやるべき課題を後回しにしても、必要ならば、力を貸していきましょう。グループでは、関係が煮詰まりやすい傾向が。やりにくさを感じたら、少し距離をおいてほとぼりを冷ますと、よさそう。
・恋愛運
恋は、距離が縮まりそう。気心が知れて、ラクに付き合える一方、甘えも出やすくなるでしょう。「言わなくても分かってくれる」は、間違いのモト。きちんと伝えて、了承を得るプロセスを大切に。狙い目は、年下の異性。
ラッキーポイント……ホワイト、ダウンジャケット、ボディクリーム、キッチンカー
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
(文:章月 綾乃)