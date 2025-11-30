【2025年12月の運勢】おひつじ座（牡羊座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2025年12月のおひつじ座（牡羊座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、おひつじ座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
先を悩むより、今を楽しんで！
・全体運
活気のある運勢です。毎日、何かしらやることがあるし、あちこちから頼まれごとも多くて、気づいたら、もう今年が終わってしまいそう。ただ、カンのよいあなただからこそ、いろいろやっているのに何も進んでいる気がしない、奇妙な感覚に捉われそうです。
それは、ベースの部分が“保留”になっているせい。何か重大なことを決めたり、変えたりするタイミングではないのです。この先のことを考えようとしても、「分からない」感じがしませんか？ ほんの数カ月先のことでも、不透明で決めかねるはず。リサーチをかけたり、水面下で打診したりしつつ、可能性を探るだけにとどめましょう。今月は、今、このときに集中を。楽しい時間が過ごせるはず。
・社交運
パワーのある人物に出会えそう。魅力や財力、社会的な影響力など、その人の持つチャームに魅せられて、仲良くなりたい、好かれたい、自分を知ってほしい、分かってほしいと思ってしまうでしょう。でも、相手の立場になって考えてみましょう。そうやって売り込んでくる人、近づいてくるタイプには、もううんざりしているのです。礼節を持って、正しい距離を取って。ご縁があれば、関係は動くので、天に任せていくとよさそう。
・恋愛運
恋は、リラックス。ありのままの自分で向き合っていくのがよさそう。飾らずに、かっこ悪い所も見せてしまえば、自然な親しさが生まれます。スポーツの習慣を持つのもオススメ。デートは、高い所から見下ろして。
ラッキーポイント……アメジストカラー、パーカー、大きなバック、深夜バスや寝台特急
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。(文:章月 綾乃)
