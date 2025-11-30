【2025年12月の運勢】おうし座（牡牛座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2025年12月のおうし座（牡牛座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、おうし座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
落とし込みがテーマ
・全体運
総まとめの段階へ向かっています。今年もいろいろあったはずだけど、きっと細かく思い出せないはず。それだけ、季節感が狂い、時間感覚がズレまくり、結果、現状認識がしづらくなっているのです。だからこそ、「何をしたんだっけ？ 何があったんだっけ？」と振り返ることが大事。スケジュール帳などを駆使して、「ああ、行ったね！」「やった、やった」とおさらいしましょう。
すると、今、自分が興味を持っていること、時間をかけたいことが自然に見えてくるはず。また、1年でやれることの分量なども分かってきます。パワーを自分に向けて、今年のやり残し、心残りを片づけたり、「久しぶりにあそこに行きたい」をかなえたりすると、来年が見えてきます。
・社交運
相性が全て。合うか合わないかで、判断しましょう。一緒にいてラクな人、気が合う人、話が弾んで何時間でも話せる相手は、幸運を運んでくるし、幸せをシェアできます。でも、どこに地雷があるか分からない、気を使いまくる、会うと疲れる、イヤになっちゃうならば、師走の忙しさを理由に上手にフェードアウトを。付き合う相手を選ぶことで、運気が変化することが分かるはず。なお、うまい話にはウラがあります。正攻法、相場で！
・恋愛運
恋も、動物的な感覚を研ぎ澄ましましょう。会って、体が緩む相手が大本命です。緊張したり、警戒したりしているなら、チェンジをかけていく必要がありそう。ライトアップされたスポットでのデートに進展が。
ラッキーポイント……ダークレッド、襟付きのトップス、推し活、地下または半地下のお店
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
