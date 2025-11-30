お笑いタレントの有吉弘行さんは11月27日、自身のInstagramを更新。アート鑑賞の報告に反響が続々と寄せられています。（サムネイル画像出典：有吉弘行さん公式Instagramより）

写真拡大

お笑いタレントの有吉弘行さんは11月27日、自身のInstagramを更新。アート鑑賞の報告に反響が続々と寄せられています。

【写真】有吉弘行、アート鑑賞を報告！

「ミクちゃんの影響ですか？」

有吉さんは「観に行った」とつづり、1枚のアート作品の写真を投稿。11月19〜25日に東京・銀座三越で開催された画家・アーティストの田中健太郎さんの個展に訪れた写真のようです。この投稿には田中さん本人も「見て貰えて本当に嬉しかったです！ ありがとうございました‼︎」とコメントしています。

ほかにも「アートも嗜まれるありころりん素敵です」「秋、堪能してますね」「ミクちゃんの影響ですか？」「有吉さんの『高尚な趣味』のひとつ『美術館』へ行かれたのかしら」「視力0，1」「画像不鮮明の為、全体像まだ見えず…」などの声が寄せられています。

有吉さん撮影のアートな写真にも反響

23日には「モノホン」とつづり、水面に映る色鮮やかな紅葉と模型のように真っ白な白鷺（しらさぎ）を撮影した、アートな写真を載せています。

この投稿にも「こんな素敵なのも撮れるのですね」「ガンジス川を思い出しますね」「皇居ね」「素敵な写真ですね」「細っ！！」「騙されないぞ！ こんなの詐欺だ！」「詐欺だ」など白鷺にかけたコメントなどが寄せられました。(文:福島 ゆき)