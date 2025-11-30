「ミクちゃんの影響ですか？」有吉弘行、“高尚な趣味”を報告で「秋、堪能してますね」と反響続々！
お笑いタレントの有吉弘行さんは11月27日、自身のInstagramを更新。アート鑑賞の報告に反響が続々と寄せられています。
【写真】有吉弘行、アート鑑賞を報告！
ほかにも「アートも嗜まれるありころりん素敵です」「秋、堪能してますね」「ミクちゃんの影響ですか？」「有吉さんの『高尚な趣味』のひとつ『美術館』へ行かれたのかしら」「視力0，1」「画像不鮮明の為、全体像まだ見えず…」などの声が寄せられています。
この投稿にも「こんな素敵なのも撮れるのですね」「ガンジス川を思い出しますね」「皇居ね」「素敵な写真ですね」「細っ！！」「騙されないぞ！ こんなの詐欺だ！」「詐欺だ」など白鷺にかけたコメントなどが寄せられました。(文:福島 ゆき)
「ミクちゃんの影響ですか？」有吉さんは「観に行った」とつづり、1枚のアート作品の写真を投稿。11月19〜25日に東京・銀座三越で開催された画家・アーティストの田中健太郎さんの個展に訪れた写真のようです。この投稿には田中さん本人も「見て貰えて本当に嬉しかったです！ ありがとうございました‼︎」とコメントしています。
有吉さん撮影のアートな写真にも反響23日には「モノホン」とつづり、水面に映る色鮮やかな紅葉と模型のように真っ白な白鷺（しらさぎ）を撮影した、アートな写真を載せています。
