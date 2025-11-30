■全国の1日（月）の天気

低気圧が発達しながら北海道付近を進み、前線が西日本から北日本を通過するでしょう。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定になりそうです。北日本の日本海側や北陸は雨が降り、雷を伴う所があるでしょう。落雷や突風にも注意が必要です。太平洋側は、晴れる所が多いでしょう。朝は冷え込む所はなく、西日本は10℃前後の予想です。最高気温は、全国的に平年より大幅に高く、暖かい師走の入りとなるでしょう。九州から東北南部にかけては20℃前後、北海道でも13℃くらいの所が多くなりそうです。

■予想最低気温（前日差）

札幌３℃（＋１ １１月上旬）

仙台５℃（＋４ １１月中旬）

新潟７℃（＋４ １１月中旬）

東京都心７℃（±０ １１月下旬）

名古屋７℃（＋３ １１月下旬）

大阪９℃（＋２ １１月下旬）

広島１０℃（＋５ １１月中旬）

高知９℃（＋３ １１月中旬）

福岡１４℃（＋４ １０月下旬）

鹿児島１２℃（＋４ １１月中旬）

那覇１９℃（＋２ １１月下旬）

■予想最高気温（前日差）

札幌１３℃（＋１ １１月上旬）

仙台１９℃（＋２ １０月下旬）

新潟１７℃（−１ １１月上旬）

東京都心２０℃（＋４ １０月下旬）

名古屋１８℃（＋１ １１月中旬）

大阪１９℃（＋２ １１月上旬）

広島２０℃（＋２ １１月上旬）

高知２１℃（＋１ １１月上旬）

福岡２０℃（−１ １１月上旬）

鹿児島２２℃（＋２ １１月上旬）

那覇２２℃（−４ １２月中旬）

■全国の週間予報

2日は、北日本の日本海側や北陸で雪や雨が降るでしょう。太平洋側は晴れて、気温の高い状態が続きそうです。3日から4日頃は、冬型の気圧配置に変わって強い寒気が流れ込みそうです。日本海側は広く雪や雨となり、西日本でも積もる所がありそうです。四国でも雪の降る所があるでしょう。5日以降も、北陸や北日本の日本海側は、雪や雨の降る日が続く見込みです。気温は3日以降、全国的に下がる所が多く、札幌では4日の最高気温が-1℃と、今季初の真冬日になりそうです。西・東日本の太平洋側も10℃を少し超える程度で、真冬並みの寒さとなる所があるでしょう。