¡ÚÆüËÜÂåÉ½¡Û¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¡¡£Ê£±¼¯ÅçÀï»ë»¡¤Ç£Ç£ËÁáÀîÍ§´ð¤òÀä»¿¡Ö±Æ¤Î£Í£Ö£Ð¡×¡Ö´°Á´¤Ë¼ºÅÀ¤Î¥·¡¼¥ó¤ò»ß¤á¤¿¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¡Ê£µ£·¡Ë¤¬£³£°Æü¡¢Åìµþ£Ö¡½¼¯Åç¡ÊÌ£¥¹¥¿¡Ë¤ò»ë»¡¤·¡¢¼¯Åç¤ÎÆüËÜÂåÉ½£Ç£ËÁáÀîÍ§´ð¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÁáÀî¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¤ò¤·¤Æ»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¡£±Æ¤Î£Í£Ö£Ð¡£´°Á´¤Ë¼ºÅÀ¤È»×¤ï¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤ò»ß¤á¤¿¤Î¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£Èó¾ï¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë°ÂÄê´¶¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£È½ÃÇ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ÁáÀî¤¬¸å¤í¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸Ç¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¼¯Åç¾¡°ø¤Ëµó¤²¤¿¡£
¡¡ÁáÀî¤Ï£°¡½£°¤ÎÁ°È¾£³£²Ê¬¤Ë¡¢Åìµþ£Ö¤Î£Í£Æ¾¾¶¶Í¥°Â¤Î·èÄêÅª¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¡£Î®¤ì¤òÁê¼ê¤Ë¤¤¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâÁÈÊÔÀ®¤È¤Ê¤Ã¤¿£··î¤Î£Å¡Ý£±Áª¼ê¸¢¤Ç£ÁÂåÉ½½é¾·½¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÄêÃå¡££Ç£ËÎëÌÚºÌ±ð¡Ê¥Ñ¥ë¥Þ¡Ë¤¬Éé½ý¤Ç¾·½¸³°¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¬¡¼¥Ê¤È¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤ÈÂÐÀï¤·¤¿£±£±·î¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç£²»î¹ç¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Î»¿¼¤òÅÁ¤¨Ê¹¤¤¤¿ÁáÀî¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤âÂåÉ½³èÆ°¤ÇÆÀ¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ëÉôÊ¬¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂåÉ½¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤«¤éµÛ¼ý¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤â¤«¤Ê¤ê¤¢¤ë¡£¤½¤³¤ÏËÜÅö¤Ëº£¡¢¼«Ê¬¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£