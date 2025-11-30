¡Ú£Ä£å£Î£Á¡Û¥É¥é¥Õ¥È£±»ØÌ¾¤ÎÀÄ³ØÂç¡¦¾®ÅÄ¹¯°ìÏº¤¬²¾·ÀÌó¡Ö¥Ö¡¼¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡£Ä£å£Î£Á¤¬¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì»ØÌ¾¤·¤¿ÀÄ³ØÂç¡¦¾®ÅÄ¹¯°ìÏºÆâÌî¼ê¤¬£³£°Æü¡¢²£ÉÍ»Ô¹ÁËÌ¶è¤Î¿·²£ÉÍ¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ÇÆþÃÄ·ÀÌó¤ËÎ×¤ß¡¢·ÀÌó¶â£±²¯±ß¡¢Ç¯Êð£±£¶£°£°Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¤È¤â¤Ë¿äÄê¡Ë¤Ç²¾·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£
¡¡¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¿§Çò¤Î´é¤Ä¤¤Ë£±£·£³¥»¥ó¥Á¡¢£¸£µ¥¥í¤Î¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤êÂÎ·¿¡£¾®ÅÄ¤¬¾Ð´é¤Ç¡Ö¥Ö¡¼¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤é¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢²ñ¸«¾ì¤Ë¤Ï¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤ÆÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¤³¤Î°¦¾Î¤ÏÂç³ØÆþ³ØÄ¾¸å¡¢Æ±¹»¤Î°ÂÆ£Ç«Â§´ÆÆÄ¤«¤é¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤«¡£¡ÖÍ³Íè¤Ï¿¼¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬¥Ö¡¼ÂÀÏº¤È¡£¤½¤ì¤«¤é¤º¤Ã¤È¥Ö¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡Ä¡×¡£¼«¿È¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¥¨¥ë¥Ü¡¼¥¬¡¼¥É¤Ê¤É¤ÎËÉ¶ñ¤Ë¡Ö£Â£õ£õ¡×¤Èµ¤¹¤Û¤É¡£¡Ö¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤â¤½¤ì¤Ç¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡º£µ¨¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¿·¿Í²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥í¥Ã¥Æ¡¦À¾Àî¤ÏÂç³Ø¤Î£±Ç¯ÀèÇÚ¡£Æþ³Ø¤«¤é£³Ç¯´Ö¡¢¿²¿©¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¥·¡¼¥º¥óÃæ¤â¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¿·¿Í²¦¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤â¿·¿Í²¦¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÊÙ¶¯¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£À¾Àî¤ÈÆ±¤¸Æ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡Âç³Ø¤Ç¤Ï¼ç¤Ë°ìÎÝ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬»°ÎÝ¤â¤³¤Ê¤·¡¢³Î¼ÂÀ¤Î¤¢¤ëÂÇ·â¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ë¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢¸Ä¿ÍÀ®ÀÓ¤¬¤è¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë£±Ç¯¤Ë¡×¡£¼Ì¿¿»£±Æ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÀÄ¤¤Ë¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤ë»þ¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¡È¥Ï¥Þ¤Î¥Ö¡¼¤Á¤ã¤ó¡É¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡¦£Ä£Â¡¥¥¹¥¿¡¼¥Þ¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÌþ¤ä¤··Ï¤Ç¿·¤·¤¤À±¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ê½©ËÜ¡¡Àµ¸Ê¡Ë
¡¡¢¡¾®ÅÄ¡¡¹¯°ìÏº¡Ê¤ª¤À¡¦¤³¤¦¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë£²£°£°£³Ç¯£¸·î£±£µÆü¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡££²£²ºÐ¡£»ÍÃ«Ãæ»þÂå¤ÏÈ¬²¦»Ò¥·¥Ë¥¢¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢Ãæµþ¤Ç¤Ï£±Ç¯²Æ¤Ë£µÈÖ¡¦»°ÎÝ¤Ç¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤·£´¶¯¡£ÀÄ³ØÂç¤Ç¤Ï£±Ç¯½Õ¤«¤é¥ê¡¼¥°Àï¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢£¶Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¡£¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ò£³ÅÙ¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¹ë²÷¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¹â¤¤¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÎ¨¤Ç°ÂÂÇ¤òÎÌ»º¡£°ìÎÝ¡¢»°ÎÝ¤Ê¤ÉÆâÌî¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÊ£¿ô¤³¤Ê¤»¤ë¡££±£·£³¥»¥ó¥Á¡¢£¸£µ¥¥í¡£±¦Åêº¸ÂÇ¡£