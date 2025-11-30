新しい地図、香取慎吾が紅白落選嘆く 稲垣吾郎＆草なぎ剛がフォロー「来年、頑張ろう」
新しい地図の稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾、が30日、都内で行われた『応援のチカラ プロジェクト』キックオフイベントに登壇した。今年もあと1ヶ月となり、3人が今年を振り返って漢字一文字を発表した。
【写真】やさしい笑顔…特別支援学校の生徒と交流する香取慎吾
まず稲垣は「3人での活動も、コンサートやファンミーティングがありましたし個人的にも舞台やドラマと充実した1年」と達成感をにじませる。その上で漢字一文字は「個人的にひとつの舞台を4ヶ月をロングランで『ハリー・ポッター』をけいこから半年以上、プロジェクトに関わってきたので『舞』？来年もいい年にしたい」と意気込んだ。
続いて草なぎは「今年もみなさんに支えられてお仕事することができた。いつも先のことは考えないんですけど目の前のことを一生懸命やると、いい場所につれていっていただけるので来年もその気持ちでやっていきたい」と奮起。「無我夢中の“無”。無心に余計なことを考えず集中できたので無我の無にします」と胸を張った。
最後の香取は「飛」と表し「相変わらず今年も飛躍した男」と自画自賛。稲垣が「自分でいうの？」とツッコミを入れると、香取は「主題歌もやらせてもらって歌番組もださせてういただいて…あと1ヶ月ですけど紅白出場を目指しています！」と宣言。すぐさま「発表になりました？落ちた!? 落ちたか〜」とがっくり。稲垣は「来年、頑張ろう」と励まし、草なぎは「落ちたとかじゃないから。テストとかじゃない」とフォローを入れていた。
来年の抱負を聞かれた草なぎは「時間は平等で、それは変えられないもの。そのなかで自分ができることを努力して、紅白を目指したいと思います」と笑わせた。
ミラノ・コルティナ2026パラリンピック冬季競技大会に出場する日本代表たちに全国から応援の声を届けるこの取り組み。香取は子どもたちとともに制作する応援のチカラアートとともにアスリートにメッセージを届ける。イベントには小川亜希選手、飯野明子コーチ、パラ応援大使の上原大祐（元アイスホッケー選手）が参加した。
