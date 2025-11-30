明石家さんまに女性芸人が相談 『明石家サンタ』放送見送り「私、今年どうすればいいんですか…？」
お笑い芸人・明石家さんまが、29日放送のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』（毎週土曜 後10：00）に出演し、今年の『明石家サンタの史上最大のクリスマスプレゼントショー』放送見送りについて語った。
【写真】フジ、今年のクリスマスイブは『さんまの向上委員会』生放送へ
クリスマス恒例の深夜番組『明石家サンタ』は、視聴者が生電話でさんまに「不幸話」を語り、合格すれば、豪華プレゼントがもらえる。
イブの深夜に同番組を見るのがルーティーンの人も多く、さんまの元にはいとうあさこからは「私、今年どうすればいいんですか…？」と声が寄せられたという。『さんまのお笑い向上委員会』があると説明すると、いとうは「よかった」と安堵していたという。
さんまは「ほぼ40年近くやらせていただいているんでね。ニュースになったり、まわりからいろいろ言われるとは、これほどだとは夢にも思っていなかった」と語った。
