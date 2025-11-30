韓国の国民的俳優・イ・スンジェさんが２５日、肺炎により死去した。９１歳だった。

現地メディアのＳＰＯＴＶニュースなどによると、故人は入院中にもかかわらず次回作への出演準備を進めており、ベッドの上でセリフを暗記し練習に打ち込む姿を、知人や病院関係者が複数人目撃していたという。また左目はほぼ失明状態、右目も半失明状態で、マネジャーに台本を読んでもらいながらセリフを覚えていたと伝え、“永遠の現役”と称された。

そんなスンジェさんの追悼ドキュメンタリー「俳優イ・スンジェ、大変お世話になりました」が２８日に現地で放送され、生前親交のあった俳優のイ・ソジンがナレーションを務めた。映像は、５月に撮影されたものだとし「元気になったらやりたいこと」を聞かれたスンジェさんが、「作品（演技）以外にない」と返答する様子が公開された。

イ・ソジンは、スンジェさんとドラマ「イ・サン」で共演したほか、韓国の名物プロデューサーナ・ヨンソク氏の代表作とも言われる「花よりおじいさん」でも、コミカルなやりとりを披露し「生活、情熱、演技において、大韓民国で尊敬していない人はいないのではないか」「生まれ変わったら、先生（スンジェさん）の息子になりたい」と言及するほど、故人と強い絆を築いていた。

ドキュメンタリーの最後にイ・ソジンは「私たちに笑いと感動、激励と勇気をくださった先生。あなたがいると、あたたかくて幸せだった。これまで本当に、たくさんお世話になりました」と哀悼した。

イ・スンジェさんは１９６５年に舞台「地平線の彼方」で俳優デビュー。以来、ドラマ１７５作、映画１５０作、舞台１００作に出演し、７０年間現役として活躍し続けていた。