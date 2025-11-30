4度延長“クアドラブルオーバータイム”の激闘…B2福島が福岡を破り、クラブ記録更新の17連勝達成

11月30日、B2第10節GAME2が各地で行われ、福島ファイヤーボンズがホーム宝来屋ボンズアリーナでライジングゼファー福岡と対戦。福島がクアドラブルオーバータイムの激戦の末に120－114で勝利し、クラブ記録を更新する17連勝を達成した。

試合序盤に福島は、福岡のジャスティン・バーレルを中心に得点を奪われ、10－23の13点ビハインドで第1クォーターを終えた。しかし、第2クォーターには中野司を中心に追い上げ、32－37と5点差まで詰めて試合を折り返した。

後半に入ると再び福岡のバーレルを中心に得点を重ねられ、46－59と13点ビハインドで第4クォーターへ。それでも福島は笠井康平の3ポイントをきっかけにして26－4のランを炸裂させ、残り21秒で70－68と逆転に成功する。しかし、直後に福岡のバーレルにゴール下を決められ70－70の同点に。その後は両者シュートを決められず、試合は延長戦にもつれ込んだ。

オーバータイム1はシーソーゲームの展開となり、最後福島の中野が3ポイントを放つも決まらず、試合は2度目のオーバータイムへ。ここでも両者一歩も譲らぬ展開となり、終了間際に再び福島の中野が3ポイントを放つも、福岡のパブロ・アギラールにブロックされ、試合は3度目のオーバータイムに突入した。

オーバータイム3でも激しく点を取り合う展開となり、残り22秒で福島の益子拓己がゴール下を決め101－99とするも、福岡のバーレルにブザービーターを決められ、試合は4度目のオーバータイムへ。

オーバータイム4では、福島がワイリー光希スカイの得点をきっかけにして7－0のランを展開し、112－104と8点のリードを奪う。その後は点を取り合う激しい展開となるも、福島がリードを守り切り120－114でクアドラブルオーバータイムの激戦を制した。







福島は、ベンチスタートながらも中野がチームハイの26得点5アシストをマーク。パトリック・ガードナーが21得点12リバウンドでダブルダブルを達成し、ケニー・マニゴールドが19得点16リバウンド15アシスト3スティールのトリプルダブルを記録した。一方、敗れた福岡は、バーレルが32得点11リバウンドで、アギラールが21得点19リバウンドでダブルダブルを達成。デイボン・リードが19得点7リバウンドで続いた。

■試合結果



福島ファイヤーボンズ 120－114 ライジングゼファー福岡



福島｜10｜22｜14｜24｜7｜15｜9｜19｜＝120



福岡｜23｜14｜22｜11｜7｜15｜9｜13｜＝114

【動画】クアドラブルオーバータイムにまでもつれ込んだ福島vs福岡のハイライト！