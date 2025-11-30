jo0jiが、2026年5月に＜東名阪Zepp tour “jo0ji tour 2026「よあけまえ」”＞を開催することを発表した。また、オフィシャルファンクラブ「潮風交流CENTER」も12月1日10時よりスタートすることも決定。

チケットは、2025年12月1日12時〜2025年12月21日23時59分の期間、このファンクラブで東名阪Zepp tourの最速先行受付を行う。なお、現在jo0jiは、11月13日から大阪・BIGCATを皮切りにスタートした全国ツアー＜jo0ji 1st album tour 2025 『あえかなる』＞を開催中。2026年1月には東京・Zepp Shinjukuと大阪・梅田Club Quattroにて追加公演を行う。

また、＜あえかなる＞の各公演で2023年の配信限定でリリースされた1st EP『475』に、新曲「雨酔い」を加えたパッケージ『475+1』をライブ会場限定販売中。このCDにはチケット先行抽選受付ではキャパシティを大幅に上回る応募が集まり即完売となった7月12日の＜special oneman live「onajimi」at Shibuya Club Quattro＞の模様を収録したBlu-rayが付属している。チケットを持っていない人でも＜あえかなる＞の各公演のグッズ先行販売時に購入が可能だ。各会場のグッズ先行販売時間はSNS・HPをチェックしてみてほしい。本商品は数量限定販売となる。

CDは、新曲「雨酔い」を含む全6曲を、Blu-rayには7月12日に東京・渋谷 QUATTROにて開催した＜special oneman live「onajimi」＞のアンコールを除く全17曲を収録している。当日はjo0jiが楽曲を提供したHana Hopeがスペシャルゲストとして登場し、「フリーバード」を披露、ほかにも特別編成での楽曲演奏なども行われた。

また、本CDに収録されている新曲「雨酔い」は11月13日に配信リリースされている。本楽曲にはjo0jiが大きく影響を受けたとされる忌野清志郎率いるRCサクセションにてサポートメンバーとしてSaxを務める梅津和時が参加している。

◾️＜jo0ji tour 2026「よあけまえ」＞ 2026年

5月10日（日）Zepp Nagoya 16:00/17:00

5月16日（土）Zepp Namba 17:00/18:00

5月22日（金）Zepp Haneda 18:00/19:00 ◆チケット

1F スタンディング：\6,000

2F 指定席：\7,000 ▼FCにて先行受付開始

2025年12月1日（月）12:00〜2025年12月21日（日）23:59

https://sma-ticket.tstar.jp/artist/jo0ji ◆jo0ji official fan club「潮風交流CENTER」 2025年12月1日（月）10:00 より入会受付開始

https://smam.jp/jo0ji/

■ライブ会場限定盤『475+1』

2025年11月13日（木）発売 ▼CD収録曲

01.明見

02.言焉

03.不屈に花

04.≒

05.cuz

06.雨酔い ▼Blu-ray収録曲

2025.7.12 special oneman live『onajimi』 at Shibuya Club Quattro

01.≒

02.明見

03.言焉

04.escaper

05.条司

06.Nukui

07.ワークソング

08.ランタン

09.多摩蘭坂

10.新規録音

11.BAE

12.cuz

13.眼差し

14.フリーバード with Hana Hope

15.駄叉

16.不屈に花

17.謳う