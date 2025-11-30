「どうせ勝つでしょ」柏の動向気にせず…鹿島FW鈴木優磨が最終節Vへ「勝つだけなのでわかりやすい」
[11.30 J1第37節 東京V 0-1 鹿島 味スタ]
今節で優勝決定の可能性があるなかで迎えたJ1第37節、首位の鹿島アントラーズは下位の東京ヴェルディ相手に苦戦を強いられたが、少ないチャンスを活かして勝ち切った。試合後、FW鈴木優磨は「相当タフなゲームになると予想していたけど、思った以上にヴェルディも気合が入っていて良いチームだったので難しかった」と冷静に振り返った。
前半の立ち上がりは鹿島が攻め込むも、東京Vの守備ブロックを破れず、次第に主導権が東京Vに移っていった一戦。後半途中までは東京Vのポゼッションにプレスがハマらず、たとえボールを奪っても散発の攻撃に終始する場面が多く、守備ではGK早川友基のビッグセーブこそさすがだったが、東京Vのシュートミスに助けられている感も否めなかった。
こうした試合内容について鈴木は「距離感が今日はすごく悪かった。一人一人の距離が遠く、パスを出せる選手が限られていた」と指摘。結果的には相手のミスから決勝点が入り、勝利を飾ったものの、「もっとチャンスの数を増やさないと得点には繋がらない。質や立ち位置をもう1回見つめ直していく必要がある」と厳しい姿勢も口にした。
鹿島はこの日、試合に勝った上で他会場で2位の柏が最下位の新潟に敗れれば、今節での優勝が決まる状況だった。しかし、鹿島は他会場の情報を入れることなく戦っていたという。鈴木は試合前から「(柏が)どうせ勝つでしょ」と思っていたことを明かしつつ、「勝てば決まるので。あまり本当に意識していない」と自力優勝に向き合う姿勢を強調した。
鈴木自身はこの日、今季多くあった左ではなく右サイドハーフでの先発となったが、優勝のために献身的に戦う構えだ。
「チーム事情的に慣れないポジションで出ていたけど、もうあと2試合しかないので自分のポジションに限らず、どこでも出られたらチームに貢献するだけ。危なかったら帰るし、チャンスだと思ったら出て行く。ただそれだけ」。そう思いを語った鈴木は12月6日の最終節・横浜FM戦に向けて「もう基本的には勝つだけなのでわかりやすい。周りどうこうではなく、みんなが積極性を持ってやって行く必要がある」と意気込んだ。
(取材・文 竹内達也)
