JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ

国内女子ゴルフの今季最終戦、メジャー大会のJLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップは30日、宮崎CC（6543ヤード、パー72）で最終日が行われた。既に自身初の年間女王を決めている佐久間朱莉（大東建託）は通算6オーバーで25位となったが、大会期間中に見舞われた“悲劇”に注目が集まった。

日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）の公式Xは29日、「#佐久間朱莉 選手のバンカー練習をこっそり覗いていたら…」として、年間女王の練習動画を投稿した。

バンカーでクラブを振り抜いた佐久間は、舞い上がった砂にまみれ「うわ！ 最悪!! きゃ〜」と声を上げた。撮影者に向かって「×印」をつくりながら「ダメ〜」と照れ笑いで使用禁止をお願いするも、そのまま公開されてしまった。

佐久間は自身のXでJLPGAの投稿を引用し、「恥ずかしっ 帰ったら砂まみれだったのでお風呂直行でした」と報告。ファンからも様々な声が寄せられた。

「おっきな『ダメ』ポーズ可愛いな」

「きゃわうぃーーーー」

「ちょっと乙女な女王さまのお姿」

「人の良さが滲み出てる」

「わはは しかし、バンカーなのにいい音させてるなぁ」

今季の佐久間は4月のKKT杯バンテリンレディスでツアー初優勝を飾って勢いに乗ると、計4勝を挙げて最終戦を待たずに年間女王を決めていた。



